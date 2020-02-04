Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце, передает «Интерфакс». По его словам, экс-глава региона не обладал качествами, необходимыми для работы на госслужбе.

Путин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии

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