Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о лишенном чувства уважения к людям экс-главе Чувашии

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев был «лишен чувства уважения к людям». Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности в Череповце, передает «Интерфакс». По его словам, экс-глава региона не обладал качествами, необходимыми для работы на госслужбе.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 11:13, Ашберн
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Михаил Васильевич Игнатьев
Российский политик
Российский государственный деятель. Глава Чувашской Республики с 29 августа 2010 года. По основной профессии - учёный-агроном, организатор сельскохозяйственного производства.
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