МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Автодилеры должны заработать, как только появится возможность, они станут одними из первых предприятий, которые откроются после снятия ограничений в связи с распространением коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что ситуация в отрасли автомобильного производства сейчас складывается сложнее, чем в предыдущие кризисы. Он сказал, что государство примет меры для поддержки отрасли.

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