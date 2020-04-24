Экономика
Mockva.ruПутин рассказал о мерах поддержки российского автопрома
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что ситуация в отрасли автомобильного производства сейчас складывается сложнее, чем в предыдущие кризисы. Он сказал, что государство примет меры для поддержки отрасли.
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Политика
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничительные меры, введенные в России на фоне COVID-19, необходимо продлить как минимум до 12 мая, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 12:59
Общество
ВОЗ назвала перспективными разработки вакцин от коронавируса из России
Российские разработки вакцин против коронавируса попали в перечень перспективных на основе рекомендации Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:20
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Экономика
Германия оказалась в худшей ситуации со времен Гитлера
Падение ВВП по итогам 2020 года составит 6,3 процента и будет сильнее, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.
Lenta.ru 13:22
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Общество
Эпидемиолог рекомендовал проработать поэтапный выход из самоизоляции
Выход из режима самоизоляции в России должен быть поэтапным, считает заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семёнов.
RT на русском 13:26
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
Происшествия
Более 400 машин не въехали на Кубань из-за обязательной обсервации
С 18 апреля водители 403 автомобилей отказались от въезда на территорию Краснодарского края из-за обязательной обсервации.
РБК Краснодар 10:27
Авто
Гибрид «УАЗа» и «Шишиги» продают в Казахстане
На одной из интернет-площадок Казахстана продают особый вездеход «Барс-01», который сочетает себе несколько моделей.
32CARS.ru вчера в 03:11
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Биатлон
Губерниев задумался, пора ли Драчёву уходить с поста главы СБР
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев после известия о созыве внеочередной конференции Союза биатлонистов России (СБР) задался вопросом, кто должен быть главой это организации: Владимир Драчёв или всё-таки кто-то другой.
SM News вчера в 08:37
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
В РПЦ объяснили появление изображения президента России Владимира Путина на стенах строящегося главного храма Вооруженных сил России.
Газета.Ru 11:52
Политика
В Коми снова сменился министр здравоохранения
Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Армия и оружие
В Пентагоне выясняют вероятность использования коронавируса против США
В Соединенных Штатах по инициативе Минобороны и органов разведки началось расследование в связи с возможным использованием противниками США коронавирусной инфекции в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
Общество
В Саратовской области открываются парикмахерские
На территории Саратовской области заработают парикмахерские.
Регион 64 11:28
Общество
Верховный суд разъяснил, как наказывать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России дал разъяснения по поводу привлечения к административной ответственности за нарушения правил поведения в условиях распространения коронавируса.
Газета.Ru 22 апреля в 06:55
Гаджеты
Представлен первый в мире смартфон на цветных «электронных чернилах»
Машины и Механизмы 04:35
Происшествия
В Златоусте у 36 медиков выявили коронавирус
Тридцать шесть сотрудников горбольницы №1 в городе Златоуст Челябинской области заболели коронавирусом, среди них беременная девушка, ее заболевание протекает в легкой форме, сообщает минздрав региона.
РИА Новости 12:58
Спорт
Мужская сборная России по гандболу пропустит ЧМ-2021
В число 14 «счастливчиков» наша команда не вошла, т.к. заняла только 22-ое место. Напомним, чемпионат мира состоится в 2021 году в Египте.
ГЛАС.RU 10:00
Происшествия
В Уфе заключенные устроили бунт в колонии
Заместитель председателя Общественной палаты Башкортостана Олег Галин рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о беспорядках в уфимской колонии №3, которые устроили сидельцы.
Московский Комсомолец 07:21
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Амстердам, 24 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов вышел с объявлением, в котором было указано, что нынешний розыгрыш Эредивизии будет досрочно завершен без объявления чемпиона, сообщает на официальном сайте организации.
REGNUM 11:58
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Наука
Корейцы придумали новый быстрый метод диагностики коронавируса
Анализы позволяют обнаружить до 100 копий РНК нового коронавируса, причем перекрестная реактивность с другими коронавирусными инфекциями не наблюдается.
ToDay News Ufa вчера в 14:51
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07