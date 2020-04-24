Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что ситуация в отрасли автомобильного производства сейчас складывается сложнее, чем в предыдущие кризисы. Он сказал, что государство примет меры для поддержки отрасли.

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