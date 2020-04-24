Экономика

Mockva.ruMockva.ruПутин рассказал о мерах поддержки российского автопрома

Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил, что ситуация в отрасли автомобильного производства сейчас складывается сложнее, чем в предыдущие кризисы. Он сказал, что государство примет меры для поддержки отрасли.
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Минниханов принял участие в совещании Путина по поддержке отечественного автопрома

Татар-информ10:49

Путин рассказал о поддержке автопрома в условиях пандемии коронавируса

Вечерняя Москва07:33

Владимир Путин сообщил о мерах поддержки автопрома в России

Вести.Ru08:16

Путин призвал поддержать автопроизводителей

News.ru07:49

Критерии для оказания помощи автопрому объективны и прозрачны — Путин

REGNUM07:35

Путин: меры поддержки автопрома в должны быть реализованы максимально срочно

Финмаркет09:46

Путин рассказал, что 12 автопроизводителей получат льготные кредиты

РЕН ТВ07:47
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 06:15
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Технологии

Многообещающее лекарство от коронавируса провалило испытания

Нежелательные явления (побочные эффекты или иные изменения в состоянии пациентов, возникшие во время исследования) были зафиксированы у 65,2% принимавших препарат пациентов и у 64,1% больных, получавших плацебо.
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Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
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В Волгоградской области умерли еще два человека с коронавирусом

Российская газета 04:57
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Геннадий Орлов: не понимаю, почему собак выгуливать можно, а пенсионерам гулять нельзя

Гуляю с собакой, а хотел бы иметь возможность гулять и без неё. Но мне и моей жене не разрешают выходить из дома.
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Политика

На Украине подала в отставку языковой омбудсмен

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Газета.Ru 11:52
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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева

RT на русском вчера в 05:55
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Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
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Общество

Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ

В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к подписчикам

Bimru.ru 11:45
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Экономика

Россия теряет из-за ограничений по коронавирусу 100 млрд рублей в день

Текущие ограничения из-за пандемии коронавируса обходятся российской экономике в 100 млрд руб. в день, заявил министр экономического развития Максим Решетников в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 24».
Ведомости 11:27
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Общество

Смольный: Петербуржцам не запретят выезжать на дачу

В Северной столице и Ленобласти не будут препятствовать выезду местных жителей на дачу, но понадобятся подтверждающие документы.
Росбалт 12:15
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
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Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском 12:08
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Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 11:03
Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
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Музыка

The Rolling Stones посвятили первую за восемь лет песню коронавирусу

Легендарная британская группа The Rolling Stones выпустила новый сингл Living in a Ghost Town, которая посвящена пандемии коронавируса.
Газета Metro 08:15
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Экономика

Набиуллина надела брошь в виде домика на пресс-конференцию

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина надела брошь в форме домика на пресс-конференцию после заседания совета директоров.
Газета.Ru 11:38
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Политика

Саакашвили назвал себя «абсолютным сторонником мира с Россией»

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому президент Украины Владимир Зеленский предложил пост заместителя премьер-министра страны по вопросам реформ, утверждает, что выступает за мирные отношения с Россией.
ТАСС 08:48
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Экономика

США оказались под угрозой дефицита мяса

В США работа 13 американских заводов по производству свинины и говядины приостановлена, что грозит возникновением дефицита мяса в стране, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 12:28
Политика

Путин отменил пошлину при получении паспорта России жителями Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР от уплаты госпошлины при получении российского паспорта.
Rambler News Service 05:44
Энергетика

Польша заявила о невыполнении «Газпромом» решения суда о снижении цены

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что «Газпром» выставил ей счета за газ на старых условиях, то есть без учета решения Стокгольмского арбитража.
Коммерсантъ 10:53
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Общество

В Петербурге разрешили закончить учебный год до начала мая, но не всем

Санкт-Петербург, 24 апреля 2020, 18:48 — REGNUM Петербургские школьники, по решению родителей, смогут завершить текущий учебный год еще до начала мая.
REGNUM 11:48
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Общество

В Курганскую область ограничили въезд из других регионов

В Курганской области установлено ограничение на въезд людей, не имеющих прописку в регионе.
Коммерсантъ Челябинск 07:35
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Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Политика

В Коми снова сменился министр здравоохранения

Минздрав Республики Коми временно возглавил Борис Александров, прежний министр Виктория Филин проработала на посту две недели.
ТАСС 10:07
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Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
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Интернет

В Group-IB рекомендовали отказаться от использования Zoom

В последнее время безопасность сервиса для видеоконференций Zoom подвергается сомнению, пользователям стоит рассмотреть альтернативные варианты онлайн-коммуникации, сообщили в компании Group-IB.
Rambler News Service 05:55
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