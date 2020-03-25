Коронавирус

Капитал страныКапитал страныПутин рассказал о мерах властей по поддержке экономики

В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны на фоне эпидемии коронавируса предложил ввести дополнительные меры, направленные на поддержку российской экономики.
Читать в источнике
Комментировать350

Подробнее о событии

Путин: льготы по ЖКХ будут продлеваться автоматически ближайшие шесть месяцев

Интерфакс10:00

Соцпособия и льготы в течение полугода продлятся автоматически

RT на русском09:55

Путин объявил о мерах поддержки граждан в связи с коронавирусом

Коммерсантъ09:35

Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Вести.Ru09:45

Путин объявил об автоматическом продлении всех соцпособий и льгот

РЕН ТВ09:33

Путин объявил об автоматическом продлении льгот в течение полугода

РБК09:32

Путин анонсировал автоматическое продление пособий и льгот на полгода

Известия09:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru 13:50
Общество

Владимир Путин объявил всю следующую неделю нерабочей

Президент России Владимир Путин в ходе видеообращения к стране в связи с коронавирусом объявил всю следующую неделю нерабочей.
Братская Студия Телевидения 09:25
Культура

Вышел тизер сериала «Солнечные противоположности» от автора «Рика и Морти»

Афиша Daily 13:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Армия и оружие

Французские военные выведены из Ирака

По данным командования иракских вооружённых сил, французские войска ушли с территории Ирака, эвакуировав авиабазу международной коалиции.
REGNUM 09:10
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Дербентские новости 10:22
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Известия 16:00
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.
ГТРК Дагестан 10:16
Происшествия

СМИ сообщили об убийстве сыном своих родителей в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция задержала 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве своих родителей.
РБК 19:09
Общество

Выплаты по больничному увеличат минимум до одного МРОТ в месяц

Президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.
Интерфакс 10:07
Наука

Ранний предок современных животных был найден в Австралии

Ранний предок современных животных был найден в Австралии.
Piter.tv 08:19
Общество

Московские пенсионеры получили выплату за карантин

Выплату в связи с карантином по коронавирусу получили более 1,6 миллиона московских пенсионеров.
Lenta.ru 14:08
Технологии

В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Astera 12:24
Здоровье

Работники южно-сахалинского роддома подписались против присоединения к областной больнице

Сахалин.Инфо 19:33
Армия и оружие

В США рассказали о потерях российских ВКС в Сирии

Авторы материала, вышедшего на страницах журнала, утверждают, что Россия за период 2015-2018 годов потеряла в Сирии 11 вертолетов и 8 самолетов.
Военное обозрение вчера в 10:34
Здоровье

Во Франции объяснили, почему Макрон посещает заразившихся без маски

Президент Франции Эммануэль Макрон, посещая больницы, где лечат больных коронавирусом, никогда не надевает медицинскую маску.
News.ru 10:35
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Армия и оружие

Иранские военные чуть было не сбили истребитель США в прямом эфире

Американский истребитель F-18, вошедший в воздушное пространство Ирана, чуть было не был сбит.
Discover24 23 марта в 14:14
Общество

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 над Черным морем

РБК 15:43
Кино

Звезда «Хеллбоя»: проект перезагрузки провалился ещё до начала съёмок

REGNUM 18:17
Армия и оружие

Минобороны РФ создало группировки для борьбы с коронавирусом

Известия 18:10
Общество

Миф о связи коронавируса с климатом развеян

Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.
МордовМедиа 17:36
Единоборства

Шлеменко прокомментировал вызов от Емельяненко

Ранее Емельяненко бросил вызов Шлеменко в своем Instagram, предложив сопернику бой по правилам бокса.
Lenta.ru 15:58
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Экономика

Путин предложил отсрочку по налогам для малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил ввести отсрочку по налогам, кроме НДС, для представителей малого и среднего бизнеса.
iReactor 09:36
Общество

Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

Высокая смертность в Италии от коронавируса COVID-19 вызвана изменениями в стратегии тестирования на инфекцию и большой долей пожилых граждан, которые на момент заражения уже имели различные заболевания.
Московский Комсомолец 23 марта в 01:56
Футбол

Мэр Бергамо: матч «Аталанты» и «Валенсии» стал биологической бомбой

Мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори заявил, что около 40 тысяч болельщиков могли заразиться коронавирусом на матче Лиги чемпионов между "Аталантой" и испанской "Валенсией".
РИА Новости 10:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное