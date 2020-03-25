В среду, 25 марта, президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам страны на фоне эпидемии коронавируса предложил ввести дополнительные меры, направленные на поддержку российской экономики.

Путин рассказал о мерах властей по поддержке экономики

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