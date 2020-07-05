Политика
Газета.RuПутин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР
Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1". "Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза", - сказал Путин.
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Кино
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию «Звездных войн» неканоничной
Российская газета 02 июля в 11:03
Космос
Российский космический аппарат «Луна-25» запустят в 2021 году
Автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" запустят к спутнику Земли в 2021 году.
Клопс 06:52
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП на трассе в Кемерове
Ранее в Иркутской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали десять человек, в том числе ребёнок.
RT на русском 08:36
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Общество
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле
Кабмин выделил около 7,5 млрд рублей на выплаты медикам в июле Медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, правительство страны предоставит 7,5 миллиардов.
Общественная служба новостей 07:25
Происшествия
СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
Политика
Путин заявил о важности поправок к Конституции для развития России
Президент России Владимир Путин уверен, что принятие поправок к действующей Конституции является правильным шагом.
Общественная служба новостей 07:10
Происшествия
В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного
Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
РБК вчера в 14:04
Авто
Опубликованы первые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
У России появился большой полноценный внедорожник собственной разработки, не уступающий по комфорту зарубежным аналогам.
Лезги газет 01:33
Общество
Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля
Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Политика
Путин заявил, что Россия нуждается в притоке новых мигрантов
Mockva.ru 03 июля в 15:14
Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
Напомним, в конце июня Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе.
StarHit.ru 04:00
Здоровье
Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин
Слово и Дело 04:04
Армия и оружие
В Турции российские С-400 трижды испытали на американских F-22 и F-35
Пока Турция не афиширует результаты тестирования российских С-400 на американских истребителях пятого поколения.
Вечерний курьер 06:00
Гаджеты
Huawei запатентовала смартфон со сменным зум-объективом
В патенте говорится о смартфоне с тройной основной камерой: два датчика будут иметь небольшие размеры, а вот третий — большой — станут использоваться со сменной оптикой.
Live24 04:21
Религия
В захваченный на Урале монастырь пустили прихожан и паломников
Ранее монах сверг настоятельницу Среднеуральского женского монастыря и отказался покидать обитель.
Говорит Москва вчера в 10:22
Футбол
«Ротор» намерен отказаться от участия в РПЛ из-за финансовых проблем
Отказ волгоградской команды прямо связан с проблемами с финансированием клуба: у «Ротора» просто нет денег для участия РПЛ.
ProstoProSport вчера в 04:00
Космос
Al Jazeera (Катар): неужели НАСА открыло параллельную Вселенную, где время идет вспять? (Al Jazeera)
На протяжении последних месяцев в научном сообществе активно обсуждается новость о том, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства НАСА наконец удалось обнаружить параллельную Вселенную, где время идет вспять.
ИноСМИ вчера в 06:50
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Общество
В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
Политика
Петербургские правозащитники поддержали Прокопьеву открытым письмом
Дело Светланы Прокопьевой ставит под удар не только независимую российскую журналистику, но и само право на осмысление и высказывание, без которых невозможно демократическое общество. так начинается письмо участников ПЕН-клуба.
Piter.tv 07:35
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным
Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 07:31
Шоу-бизнес
Валентина Легкоступова вышла замуж в третий раз
Напомним, с Алексеем Григорьевым Валентина Легкоступова прожила в браке 20 лет. По словам певицы, она сохранила с мужем дружеские отношения.
StarHit.ru вчера в 17:00
Кино
Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
Netflix и Skydance выложили в Сеть новый трейлер боевика "Бессмертная гвардия" на основе графического романа Грега Руцки.
РИА Новости вчера в 23:51
Гаджеты
Huawei и Honor собираются выпустить игровые ноутбуки
Huawei и Honor собираются выпустить игровые ноутбуки По сообщениям некоторых китайских источников, Huawei и Honor готовы выйти на рынок игровых ноутбуков.
PROkhab.ru 05:54