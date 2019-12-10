Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Могилу брата президента России Владимира Путина, погибшего во время блокады, нашли добровольцы из поисковых отрядов. Об этом российский лидер рассказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, сообщает ТАСС.
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Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата

Комсомольская правда09:48

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

Lenta.ru10:16

Найдена могила родного брата Путина

Национальная служба новостей10:14

Путин похвалил работу поисковиков: Брата моего нашли, умершего во время блокады

Life.ru09:54

Путин сообщил о найденной поисковиками могиле брата

РБК11:11

Путин рассказал, как поисковики нашли его брата

Московский Комсомолец09:46

Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата

РИА Новости09:32
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Политика

Зеленский назвал ничьей переговоры с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский высказался о переговорах с президентом России Владимиром Путиным, которые прошли в Париже, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:52
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Хозяйственник и политик: Юрий Лужков не перенес операции на сердце

В Германии на 84-м году жизни скончался Юрий Лужков. Бывший мэр Москвы умер в одной из клиник Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце.
Вести.Ru 10:20
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Госдума в третьем чтении приняла закон об отмене комиссий банков за денежные переводы между находящимися в разных регионах страны клиентами.
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В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
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Путин не одобрил идею пересмотреть присвоение Кадыровым званий Героя России

Российский президент Владимир Путин заявил, что не согласен с мнением режиссера Александра Сокурова, который попросил переосмыслить статус звания Героя России после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат были удостоены награды.
Газета.Ru 12:40
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Врач высшей категории, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала "Вечерней Москве", какие факторы могут вызвать гипертонию и как ее предотвратить.
РИА Новости 07:20
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В Госдуме отреагировали на принятие ГА ООН резолюции по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
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Политика

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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк, комментируя результаты встречи в "нормандском формате", заявил, что процесс урегулирования в Донбассе не будет быстрым, велика вероятность срыва договоренностей на любом этапе.
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Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
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Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Армия и оружие

Житель Сирии назвал русских, сражавшихся с ИГИЛ, настоящими воинами

Сириец добавил, что все россияне, отважно сражавшиеся с террористами, проявили себя как истинные воины.
Слово и Дело вчера в 15:17
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Политика

ЛНА заручилась поддержкой Египта в борьбе с террористами ПНС Ливии

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган и «премьер-министр» ПНС Ливии Файез Саррадж подписали соглашение, которое вызвало возмущение в Греции, Кипре, Египте и ряде других стран, где турецкие послы были вызваны для расспроса о деталях меморандума.
Политика Сегодня 11:48
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Российская газета 09:39
Наука

Ученые узнали, как восстановить печень после употребления алкоголя

В ходе экспериментов на мышах исследователи установили, что после восьми недель хронического потребления алкоголя у мышей уменьшилось количество лактобактерий и бифидобактерий, повысился pH кишечника и наблюдался чрезмерный рост патогенных бактерий.
Росбалт 04:49
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

На 62-м году жизни умерла вокалистка музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщают во вторник шведские СМИ.
Интерфакс 07:11
Кино

Первый трейлер «Чудо-Женщины 1984» появился в Сети

Первый трейлер фильма "Чудо-Женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли появился на YouTube-канале WBRussia.
Народные новости 08 декабря в 17:41
Политика

Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин заявил, что услышал просьбу сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало.
РИА Новости 11:03
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Общество

Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 12:00
Игры

Завтра начнётся 7-дневный бесплатный доступ к Anno 1800

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Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 12:20
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Происшествия

Двухлетний малыш пять дней провел рядом с телом умершей матери

В первый же день проверки в одной из квартир Ижевска соцработниками было обнаружено тело женщины, погибшей от пневмонии пять дней назад, ее двухлетнего сына успели спасти.
Вести.Ru 03:09
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Кремль отказался считать газовый спор России и Украины урегулированным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что говорить об урегулировании «газового вопроса» с Украиной не приходится.
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Здоровье

Медведев подписал программу госгарантий бесплатной медпомощи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу по государственным гарантиям бесплатного оказания медпомощи до 2022 года.
REGNUM вчера в 09:08
Политика

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
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