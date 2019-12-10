Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
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Путин похвалил работу поисковиков: Брата моего нашли, умершего во время блокады

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Путин сообщил о найденной поисковиками могиле брата

РБК11:11

Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата

Комсомольская правда09:48

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Московский Комсомолец09:46

Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата

РИА Новости09:32
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Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 15:54, Ашберн
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