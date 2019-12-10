Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
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Путин сообщил о найденной поисковиками могиле брата

РБК11:11

Путин рассказал о найденной поисковиками могиле брата

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Путин рассказал, как поисковики нашли место захоронения его брата

РИА Новости09:32

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Life.ru09:54

Путин рассказал, что добровольцы нашли место захоронения его брата

Комсомольская правда09:48

Путин рассказал, как поисковики нашли его брата

Московский Комсомолец09:46

Найдена могила родного брата Путина

Национальная служба новостей10:14
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
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В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
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Lenta.ru 13:03
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Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373

Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
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Генеральный директор «Метростроя» Николай Александров задержан в Петербурге, сообщила пресс-служба компании.
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Правкомиссия РФ утвердила программу ремонта мостов до 2035 г

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