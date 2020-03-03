Политика

RT на русскомRT на русскомПутин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

Несистемная оппозиция оказывает большое положительное влияние на жизнь граждан России, особенно на уровне муниципалитетов и крупных городов. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Глава государства пожелал здоровья её представителям, подчеркнув, что «они очень нужны» стране.
Читать в источнике
Комментировать682

Подробнее о событии

Путин признался в безответной любви

Московский Комсомолец09:25

Путин рассказал о необходимости несистемной оппозиции

RT на русском08:13

Путин заявил о пользе несистемной оппозиции

РБК01:54

Несистемная оппозиция вносит в жизнь России большой положительный вклад, — утверждает Владимир Путин

Эхо Москвы02:02

Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Газета.Ru02:57

Путин назвал цель существования оппозиции

Lenta.ru02:10

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

ТАСС01:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 10:05, Ашберн
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия 09:04
Музыка

Группа Little Big поедет на Евровидение от России

iReactor вчера в 14:08
Армия и оружие

В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете

РИА Новости 07:20
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
RT на русском 08:56
Политика

Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»

MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
РЕН ТВ 07:35
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука

Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Коммерсантъ 09:31
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Футбол

Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт

Sport24.ru 08:08
Общество

В СК создан отдел по расследованию киберпреступлений

Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений.
ТАСС 08:23
Авто

Alfa Romeo Giulia получила версию GTA

Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Коммерсантъ 04:08
Происшествия

Совершивший экстренную посадку в Перми самолет вылетел в Москву

ТАСС 08:23
Общество

В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 11:40
Происшествия

Российского блогера-гея выселили из квартиры

Lenta.ru 09:10
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Авто

В России под налог на роскошь попали новые автомобили

В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Somanyhorses вчера в 11:22
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Общество

Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»

Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
РИА Новости 06:43
Происшествия

Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе

РИА Новости вчера в 15:58
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Наука

Болотные валлаби могут забеременеть во время беременности

Машины и Механизмы 02:47
Экономика

Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам

В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
РБК вчера в 16:01
Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
Общество

В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды

В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
REGNUM 07:09
Политика

На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву

Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил сожаление из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Lenta.ru вчера в 09:51
Политика

США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»

Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
РИА Новости 07:34
Футбол

«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем

Спорт-Экспресс 08:19
Политика

В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»

Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
РИА Новости 09:10
Здоровье

Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса

В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Невские Новости 08:42
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное