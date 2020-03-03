Политика
RT на русскомПутин рассказал о необходимости несистемной оппозиции
Несистемная оппозиция оказывает большое положительное влияние на жизнь граждан России, особенно на уровне муниципалитетов и крупных городов. Такое мнение высказал президент Владимир Путин. Глава государства пожелал здоровья её представителям, подчеркнув, что «они очень нужны» стране.
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Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Музыка
Группа Little Big поедет на Евровидение от России
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Политика
Лавров заявил о ненужности «пустых» саммитов в «нормандском формате»
MFA Russia / via Globallookpress.com Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не считает нужным проводить "пустые" саммиты в "нормандском формате" (в них участвуют РФ, ФРГ, Франция и Украина), сообщает ТАСС.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Футбол
Роналду вылетел в Португалию к матери, перенесшей инсульт
Общество
В СК создан отдел по расследованию киберпреступлений
Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений.
Авто
Alfa Romeo Giulia получила версию GTA
Напомним, модификация GTA (Gran Turismo Alleggerita) появилась в 1965 году, когда заводское гоночное подразделение Autodelta сделало специальную версию купе Alfa Romeo Giulia.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Экономика
Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей
Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Авто
В России под налог на роскошь попали новые автомобили
В Министерстве промышленности и торговли России составили обновленный список дорогих автомобилей, собственники которых платят так называемый налог на роскошь.
Общество
Калужский чиновник предложил отправить критиков города в «филиал ада»
Представитель городской управы Владислав Сахарчук пояснил РИА Новости, что чиновник высказался не совсем удачно: Васин имел в виду, что Калуга — более чистый город по сравнению с некоторыми другими.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Наука
Болотные валлаби могут забеременеть во время беременности
Экономика
Банки стали в два раза чаще продавать свежие долги коллекторам
В 2019 году банки в разы увеличили продажу коллекторам долгов по недавно выданным кредитам.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Общество
В крымских водохранилищах накопилось около 100 млн кубометров воды
В водохранилищах Крыма к началу весны накопилось около 100 млн кубометров воды. Об этом 3 марта сообщили в республиканском Гидрометцентре.
Политика
На Украине пожалели о невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву
Никита Потураев, депутат Верховной Рады Украины от партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа», выразил сожаление из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Политика
США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»
Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
Футбол
«Манчестер Сити» подписал контракт с 17-летним бразильцем
Политика
В 14 штатах США открылись участки для голосования в «супервторник»
Участки для голосования открылись во вторник утром в США, где в 14 штатах проходит так называемый "супервторник".
Здоровье
Доктор Мясников объяснил пользу коронавируса
В своем Telegram-канале доктор и телеведущий программы «О самом главном» Александр Мясников порассуждал о том, что ситуация с коронавирусом в мире имеет и свои плюсы.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.