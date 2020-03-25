Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению. Глава государства подчеркнул, что Россия не может отгородиться от угрозы из-за географического положения.
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Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

РИА Новости15:56

Полностью заблокировать проникновение эпидемии в Россию невозможно — Путин

REGNUM09:27

Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию

РБК10:35

Обращение Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом. Текст и видео

Тайшет2409:49

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Чемпионат09:28

Главное из обращения Путина к россиянам в связи с эпидемией COVID-19

RT на русском12:43

Путин заявил о сдерживании распространения коронавируса в России

Lenta.ru09:25
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Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр уверен, что сложные времена пройдут.
ТВ Центр 13:57
Политика

Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции

Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.
РИА Новости 09:25
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ 05:17
Экономика

Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный»

Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
Ведомости 10:15
Театры

Воронежский театр оперы и балета запускает онлайн-проект

В период карантина Воронежский театр оперы и балета переходит в онлайн-формат.
TV Губерния 08:44
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 23 марта в 12:54
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия 09:57
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.
Газета.Ru 14:04
Футбол

Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича

ProstoProSport 15:09
Политика

Страны G7 обсудили ситуацию на Украине

Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 13:25
Общество

Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.
ТВ Центр 07:46
Космос

Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь

Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.
Pravda.Ru 08:05
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

«Аэрофлот» значительно снизил цены на полеты внутри России

Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства.
Евразия Daily вчера в 22:07
Общество

Власти ОАЭ запретили «Победе» эвакуировать россиян из Дубая

Авиационные власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретили самолету «Победы» забрать россиян из аэропорта Дубая.
Компания 05:45
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Культура

В Великобритании покажут сериал о Путине-шпионе

Evo-rus.com вчера в 02:43
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Evo-rus.com 04:10
Здоровье

Главврач Пермского онкодиспансера может быть уволен

Относительно главврача Пермского онкологического диспансера Максима Мезенцева будут приняты кадровые решения.
Новый компаньон 06:27
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Общество

Официальный сайт GTA VI обновился — он больше не отсылает на GTA V

23 марта официальный сайт GTA VI обновился. Ранее ссылка на него перенаправляла на страницу GTA V на портале Rockstar Games.
CyberSport.ru 05:33
Кино

В «Мире Дикого Запада» появится дракон из «Игры престолов»

Во втором эпизоде третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада" появится дракон Дрогон из "Игры престолов".
Piter.tv 23 марта в 04:29
Общество

Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Известия вчера в 07:28
Армия и оружие

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru 15:17
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Экономика

Титов сравнил «коронакризис» с дефолтом 1998 года

Экономический кризис, который начался из-за коронавируса, может стать серьезнее дефолта 1998 года.
Инвест-Форсайт вчера в 12:25
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
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