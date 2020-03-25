Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению. Глава государства подчеркнул, что Россия не может отгородиться от угрозы из-за географического положения.

Политика Путин призвал перенести голосование по поправке к Конституции Президент России Владимир Путин считает, что голосование по поправке к конституции надо перенести, новая дата будет определена на основе рекомендаций врачей.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Экономика Fitch изменило прогноз российской банковской системы на «негативный» Экономическое давление, вызванное распространением коронавируса и снижением цены на нефть, негативно влияет на кредитный портфель российских банков и банков соседних стран и может привести к негативным рейтинговым действиям, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.

Экономика Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.

Общество Умерли два пожилых москвича с коронавирусом Два пожилых пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в Telegram-канале.

Политика Страны G7 обсудили ситуацию на Украине Страны G7 призвали РФ соблюдать обязательства по минским соглашениям, заявил в среду на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Бесплатный проезд для пожилых москвичей временно отменен Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов.

Космос Исследователи: на Меркурии могла существовать жизнь Американские специалисты пришли к выводу, что планета Меркурий не всегда была горячей, и раньше на ней были комфортные условия для развития жизни.

Общество «Аэрофлот» значительно снизил цены на полеты внутри России Авиакомпании готовы работать в убыток, лишь бы не растерять оставшихся клиентов, пишут «Ведомости», приводя в пример «Аэрофлот», который значительно снизил стоимость авиабилетов на перелеты внутри России на фоне отмены многих рейсов в другие государства.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок 24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.