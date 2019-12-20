Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал о невыполненных пунктах договора о Союзном государстве

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия за 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве не выполнили многие пункты этого соглашения.
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Путин заявил о «многих» невыполненных пунктах по Союзном государству

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Lenta.ru05:52

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"Газпром" готов пойти на уступки Украине и не отрицает возможности выплатить "Нафтогазу" около $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
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Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
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Журналистка Анна-Лена Лаурен в статье для шведской газеты Dagens Nyheter рассказала о своих впечатлениях от путешествия на поезде по России, отметив царящую в нем дружелюбную атмосферу.
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Гол и передача Радулова помогли «Далласу» обыграть «Тампу»

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Администрация президента США Дональда Трампа выступила против новых санкций в отношении России. Об этом пишет издание The Daily Beast.
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Все игровые клубы, лотереи и игральные заведения на Украине будут закрыты.
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В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
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Экс-главу департамента НОВАТЭКа поместили под домашний арест

Городской суд Санкт-Петербурга поместил под домашний арест экс-директора департамента инжиниринга и инвестиций НОВАТЭКа Владислава Бабийчука, который обвиняется в многомиллионном хищении.
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Врачи жалуются на плохое качество российских лекарств

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В дилерских центрах марки новый Volkswagen Passat появится весной 2020 года.
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Фантастический фильм "Аватар" непременно вновь опередит экранизацию комиксов Marvel "Мстители 4: Финал" и станет самым кассовым кинопроектом в истории, если еще раз будет выпущен в прокат перед релизом сиквела.
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