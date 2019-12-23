Политика
РИА НовостиРотенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте
Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста. Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Представитель Аркадия Ротенберга объяснил РБК слова президента Владимира Путина, который во время общения со строителями Крымского моста в поезде рассказал о ночном звонке бизнесмена. Ранее Аркадий Ротенберг был владельцем компании — генподрядчика строительства моста «Стройгазмонтаж».РБК06:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Общество
Россию ждут новые экзамены на водительские права
Постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Политика
В России ответили на претензии ЕС из-за Крымского моста
Происшествия
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала в своем фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в вынесенном матче КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уфимский "Салават Юлаев" одолел казанский "Ак Барс".
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о передающемся от собак опасном заболевании
Роспотребнадзор рассказал «Российской газете» об опасном заболевании, которое может передаваться от собаки к человеку.
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Шоу-бизнес
Певица Нюша объяснила странное имя дочери
Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Политика
Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ
Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия санкций с России
Сенаторы Линдси Грэм и Роберт Менендес внесли поправки в законопроект "О защите американской безопасности от агрессии Кремля" (DASKA), определяющие условия введения и снятия антироссийских санкций.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Политика
Путин поручил оценить перенос железной дороги от побережья Сочи
Президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассчитать стоимость переноса железной дороги от черноморского побережья в районе Сочи, назвав это стратегической задачей.
Политика
Пушков: Столтенберг хочет встретиться с Путиным «для видимости»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столнтенберг выразил готовность встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, так как столкнулся с «фрондой» президента Франции Эммануэля Макрона, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Единоборства
Рамзан Кадыров уверен, что сможет победить Александра Емельяненко
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал возможный бой с бойцом ММА Александром Емельяненко.
Шоу-бизнес
"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России
Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
Политика
Медведев анонсировал завершение строительства «Северного потока-2»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев анонсировал завершение строительства газопровода «Северный поток-2» несмотря на санкции США.
Политика
Глава «Нафтогаза» предположил невыполнение обещаний России по транзиту
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко предположил, что Россия якобы может отказаться от транзита газа, если Киев отзовет иски против "Газпрома".
Биатлон
СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира
Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
Происшествия
В Подмосковье загорелся цех по переработке резины
«В 02:50 произошел пожар в цехе по переработке резины на территории промзоны по адресу: Раменский р-н, д. Чулково Московской области», — сказали в ведомстве.
Политика
Киев и Донбасс согласовали условия обмена пленными до конца года
Обмен пройдет до Нового года Глава рабочей группы по вопросам обмена военнопленными от ЛНР Ольга Кобцева рассказала РБК о достижении договоренности по обмену пленными между Киевом и Донбассом до конца года; эту информацию подтвердил РБК полномочный представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов.
Происшествия
Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе
Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
Политика
Зюганов заявил, что не шутил о досрочных выборах президента
Ранее Зюганов заявил, что не исключает проведение в РФ досрочных выборов президента.
Кино
Россиянам впервые покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Телеканал "Россия" отреставрировал фильм режиссера Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" и впервые покажет новую версию киноленты в Full HD качестве.
Политика
Россия предоставит Нидерландам данные о МН17
Россия выразила готовность предоставить Нидерландам имеющиеся данные о Boeing 777, выполняющий рейс МН17 в 2014 году, сообщает "РИА Новости".
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.