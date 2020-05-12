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ИзвестияИзвестияПутин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11 мая в 11:02

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Общество

В Приморье спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс»

На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
Российская газета вчера в 21:30
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Общество

Володин сообщил о пяти депутатах с коронавирусом

У пяти депутатов Госдумы выявлен коронавирус. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Российская газета 05:35
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Экономика

Путин предложил списать малому бизнесу налоги за второй квартал

Президент РФ Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал налоги и страховые взносы для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса.
РИА Новости 11 мая в 10:09
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Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

Глава Xiaomi Лей Цзун, неоднократно призывавший пользователей переходить на смартфоны компании, собственнолично предпочитает пользоваться продукцией Apple.
NewInform 04:19
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Происшествия

Цветы у могил вермахта: СК может открыть уголовное дело

Следователи проверяют действия жителя Балтийска: 12 мая в новостях рассказали, что в День Победы местный житель принёс цветы на сборное иностранное военное захоронение времён Второй мировой войны.
Русский Запад 04:52
Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
3,2K
Общество

Более 2 млн заявлений подали россияне на выплаты на детей за сутки

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что уже подано более двух миллионов заявления на выплаты на детей.
АБН 05:29
Происшествия

Штормовой ветер срывает крыши в Забайкалье

Как сообщает канал газеты «Вечорка», в Читу пришёл ветер такой силы, что срывает крыши с домов, уносит плохо закреплены рекламные конструкции и остановки.
REGNUM 03:32
8
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Общество

Роман Старовойт продлил ограничения в Курской области

Роман Старовойт сообщил, что в ближайшее время 260 койко-мест будут развернуты в терапевтическом корпусе городской больницы скорой помощи в Курске.
Kursk.com 04:21
9
Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
1
Общество

Названы параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера

Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало рассказал, что инженерам удалось определить набор параметров и облик будущего двигателя для сверхзвукового гражданского лайнера.
МедиаПоток вчера в 03:45
31
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Экономика

Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей

Сегодня в случае проблем у банка можно вернуть не более 1,4 миллиона рублей, но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения, прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета вчера в 07:00
13
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Общество

Кому предлагают самые высокие зарплаты в Псковской области в мае

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер в апреле в Псковской области составила 35 000 рублей.
Псковская Лента Новостей 04:42
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Общество

Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии

После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
5
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
Экономика

Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
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Политика

Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
1,1K
Армия и оружие

Украина закупит у США три крупные партии вооружения

Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Общество

США решили не использовать аппараты ИВЛ из России

Власти США приняли решение изъять со складов и не использовать российские аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" до выяснения причин возгорания в больнице в Санкт-Петербурге, сообщает Агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA).
РИА Новости вчера в 20:06
1,8K
Экономика

Курс биткоина снижается после халвинга

Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650.
Вести.Ru вчера в 08:12
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Энергетика

Угроза экологической катастрофы: Нефть начали сливать в море

Эксперты считают, что миру грозит экологическая катастрофа, поскольку в море начали сливать нефть.
Актуальные Новости 04:33
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Происшествия

В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие

На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02
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