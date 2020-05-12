Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
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На "Звезде" построят 10 танкеров типа "Афрамакс".
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РИА Новости 11 мая в 10:09
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
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Происшествия
Цветы у могил вермахта: СК может открыть уголовное дело
Следователи проверяют действия жителя Балтийска: 12 мая в новостях рассказали, что в День Победы местный житель принёс цветы на сборное иностранное военное захоронение времён Второй мировой войны.
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Происшествия
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Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
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Названы параметры двигателя для российского сверхзвукового лайнера
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МедиаПоток вчера в 03:45
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Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тысяч инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Экономика
Страховку по ряду вкладов поднимут до 10 млн рублей
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Российская газета вчера в 07:00
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Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях на hh.ru для специалистов из разных сфер в апреле в Псковской области составила 35 000 рублей.
Псковская Лента Новостей 04:42
Общество
Лукашенко заявил о снижении количества пневмоний в Белоруссии
После парада Победы заболеваемость пневмониями в Минске упала в 2 раза. Об этом 12 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Евразия Daily 02:04
Экономика
Девелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры
В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
РИА Новости 11 мая в 14:21
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
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Коммерсантъ 04:16
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Украина закупит у США три крупные партии вооружения
Украина и США продолжают переговоры о закупке Киевом трех крупных партий вооружения, сделка должна состояться в текущем году, сообщил 12 мая посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко.
Известия вчера в 18:36
Общество
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РИА Новости вчера в 20:06
Экономика
Курс биткоина снижается после халвинга
Во время первого замедления генерации блоков в 2012 году биткоин стоил $12, в ходе второго халвинга в 2016 году цена первой криптовалюты была $650.
Вести.Ru вчера в 08:12
Энергетика
Угроза экологической катастрофы: Нефть начали сливать в море
Эксперты считают, что миру грозит экологическая катастрофа, поскольку в море начали сливать нефть.
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Происшествия
В Москве в жилом доме на шоссе Энтузиастов обрушилось перекрытие
На востоке Москвы произошло обрушение одного из перекрытий в жилом доме по адресу: шоссе Энтузиастов 22/18.
Вести.Ru вчера в 23:02