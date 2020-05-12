Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.рувчера в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
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Общество
Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей
На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
Общество
В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей
Газета.Ru вчера в 10:03
Общество
В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер
Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Происшествия
Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы
Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
Интерфакс 18:41
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Происшествия
В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ
Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
Общество
Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19
К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:47
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
Общество
Почти 22 млн детей могут получить выплаты в 10 тысяч рублей
Для детей в возрасте от 3 до 16 лет предназначены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из-за распространения коронавируса.
Мойка78 13:05
Армия и оружие
Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео
Военное дело 10:00
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Экономика
Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru 17:19
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии
Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
Происшествия
У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова
Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
Армия и оружие
Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году
В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
Политика
Медведев предложил создать единый реестр вакансий
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
Общество
Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Коммерсантъ 13:21
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Шоу-бизнес
Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова
Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
Общество
В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч
Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 11:31
Наука
Годичные кольца деревьев помогли изучить засухи в бассейне Миссури
RuNews24.ru 02:04
Наука
Древнейшие в Европе следы Homo sapiens обнаружили в Болгарии
В болгарской пещере нашли самые древние на европейском континенте кости Homo sapiens.
МИР 24 01:52
Политика
Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Здоровье
Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса
Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12