Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Российская газета12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ru07:04

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъвчера в 09:48

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.рувчера в 11:02

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфаксвчера в 09:57

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ruвчера в 10:11

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новостивчера в 10:46
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Общество

Запущен сервис по оформлению выплаты на детей в 10 тысяч рублей

На сайте госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 15:39
2,6K
Общество

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Известия 17:41
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Общество

Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 000 рублей

Газета.Ru вчера в 10:03
Общество

В онлайн-игре Predator: Hunting Grounds появится Арнольд Шварценеггер

Релиз Predator: Hunting Grounds состоялся 24 апреля 2020 года.
REGNUM 15:56
Происшествия

Пожар произошел в многоэтажном доме на юге Москвы

Пожар произошел в 22-этажном жилом доме на юге Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.
Интерфакс 18:41
Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

Рамблер 16:17
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Происшествия

В Севастополе отказались от «самовозгорающихся» аппаратов ИВЛ

Севастополь, 12 мая 2020, 18:14 — REGNUM Власти Севастополя отказались от использования новых аппаратов ИВЛ на время выяснения причин их возгорания в других регионах страны.
REGNUM 11:14
1,2K
Общество

Назван срок создания реально действующего лекарства от COVID-19

К осени человечество может получить реально действующее лекарство от коронавирусной инфекции.
РИА Новости 17:47
17
Общество

Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни

Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия 10:03
117
Общество

Почти 22 млн детей могут получить выплаты в 10 тысяч рублей

Для детей в возрасте от 3 до 16 лет предназначены единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей из-за распространения коронавируса.
Мойка78 13:05
Армия и оружие

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео

Военное дело 10:00
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Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Экономика

Президент предложил списать налоги и страховые взносы для бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил списать налоги и страховые взносы за II квартал для малого и среднего бизнеса, пострадавшего от коронавируса.
Москва меняется вчера в 09:48
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Здоровье

Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России

Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
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Футбол

Чемпионат Португалии возобновится 4 июня

Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru 17:19
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о перевозке призывников при пандемии

Призывников к месту службы отправят отдельными железнодорожными вагонами и самолетами, чтобы исключить контакты военных с гражданскими лицами, заявил в среду начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов.
РИА Новости 18:27
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Происшествия

У следствия есть две версии гибели миллиардера Босова

Версия убийства не рассматривается. Как рассказал один из собеседников агентства, Босов периодически нарушал правила обращения с оружием.
BFM.ru 12:19
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru 08:14
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Экономика

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета 07:40
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Армия и оружие

Историк рассказал об аресте генерала Власова в 1945 году

В апреле 1942 года Власова назначили командующим 2-й ударной армии Волховского фронта.
РИА Новости вчера в 18:19
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Политика

Медведев предложил создать единый реестр вакансий

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил создать единый реестр вакансий для людей, которые потеряли работу.
Российская газета 17:28
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Общество

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

Коммерсантъ 13:21
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Политика

Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
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Шоу-бизнес

Виктория Боня из-за диагноза призвала жечь книги доктора Курпатова

Из-за неутешительного заключения знаменитого врача-психотерапевта Андрея Курпатова Виктория Боня призвала подписчиков уничтожать его книги.
Территория новостей вчера в 03:11
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Общество

В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч

Число подтвержденных случаев коронавируса в Канаде превысило 70 тысяч, скончались более пяти тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
РИА Новости 11:31
Наука

Годичные кольца деревьев помогли изучить засухи в бассейне Миссури

RuNews24.ru 02:04
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Наука

Древнейшие в Европе следы Homo sapiens обнаружили в Болгарии

В болгарской пещере нашли самые древние на европейском континенте кости Homo sapiens.
МИР 24 01:52
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Политика

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
Коммерсантъ вчера в 09:12
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Общество

Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
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Здоровье

Человечеству предрекли новую эпидемию после коронавируса

Введенные во всем мире ограничения из-за распространения коронавируса могут привести к началу эпидемии туберкулеза, сообщает CNBC со ссылкой на новое исследование Stop TB Partnership.
Известия вчера в 23:12
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