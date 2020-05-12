Коронавирус
КоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.ру11 мая в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфакс11 мая в 09:57
Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
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Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
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Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.
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В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции
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Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая
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У саудовской нефти начались проблемы в США
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Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
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Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
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135 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 2298 человек, из них 534 выздоровели, в том числе 45 пациентов за минувшие сутки, три человека скончались.
Kursk.com 03:40
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Экономика
Два крупных предприятия строятся в Тверской области
Афанасий-бизнес 06:04
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза
Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом
Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
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Глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба
Газета.Ru 06:51
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
Российским вузам дали рекомендации по ценам на обучение в 2020 году
Москва, 13 мая 2020, 14:34 — REGNUM Стоимость обучения в российских вузах, вероятно, останется на уровне 2019 года и повышаться не будет.
REGNUM 07:34
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
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Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Общество
Германия и Австрия откроют границу 15 июня
Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
Общество
Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах
Михаил Мишустин сообщил, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где COVID-19 распространён наиболее сильно.
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По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам.
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