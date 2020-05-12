Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПутин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
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Если у вас есть бизнес

Российская газетавчера в 12:28

Хорошая соломина для утопающего: что думает бизнес о предложении Путина простить зарплатные кредиты

74.ruвчера в 07:04

Путин назвал условия списания кредитов и процентов для компаний

РИА Новости11 мая в 10:46

Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства

Взгляд.ру11 мая в 11:02

Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей

Интерфакс11 мая в 09:57

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Коммерсантъ11 мая в 09:48

Простить кредиты и налоги: что еще Путин пообещал бизнесменам

45.ru11 мая в 10:11
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
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Единоборства

Макгрегор посоветовал Фергюсону поблагодарить докторов

Экс-чемпиону промоушена не понравились слова Фергюсона, который обозвал его и посоветовал завязать с выпивкой.
Матч ТВ 06:00
Общество

Путин раскритиковал работу портала Госуслуг

Ранее сообщалось, что сайт работает с перебоями.
Коммерсантъ 07:33
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Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Общество

Лукашенко заявил о двукратном «снижении пневмоний» после парада 9 мая

Минск, 13 мая 2020, 13:38 — REGNUM Количество заболеваний пневмониями в Белоруссии сократилось в два раза после военного парада в Минске.
REGNUM 06:38
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Общество

У саудовской нефти начались проблемы в США

Lenta.ru 05:48
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Происшествия

В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета

REGNUM 07:15
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Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Музыка

Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno

Российская рейв-группа Little Big представит на онлайн-концерте "Евровидение-2020" альтернативную версию песни Uno.
Piter.tv 01:37
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Авто

Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию

Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня вчера в 11:11
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Общество

Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%

Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
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Общество

135 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 2298 человек, из них 534 выздоровели, в том числе 45 пациентов за минувшие сутки, три человека скончались.
Kursk.com 03:40
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Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
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Технологии

Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN

Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
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Экономика

Два крупных предприятия строятся в Тверской области

Афанасий-бизнес 06:04
Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Общество

Заболеваемость пневмонией в Петербурге выросла в 5,5 раза

Показатель заболеваемости пневмонией в Петербурге вырос по сравнению со средним многолетним показателем.
Петербургский дневник 05:57
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Единоборства

Глава UFC назвал новые сроки проведения боя Хабиба

Газета.Ru 06:51
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Общество

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета

Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
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Общество

Российским вузам дали рекомендации по ценам на обучение в 2020 году

Москва, 13 мая 2020, 14:34 — REGNUM Стоимость обучения в российских вузах, вероятно, останется на уровне 2019 года и повышаться не будет.
REGNUM 07:34
Общество

В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
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Общество

Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя

Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
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Общество

Германия и Австрия откроют границу 15 июня

Германия и Австрия откроют границу 15 июня. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники в немецком МВД.
Piter.tv 05:24
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Происшествия

В Омской области после жалоб пациентов проверят Калачинскую ЦРБ

АиФ Омск 05:04
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru 01:16
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Общество

Мишустин заявил о задержке выплат врачам в регионах

Михаил Мишустин сообщил, что проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где COVID-19 распространён наиболее сильно.
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Футбол

«Ювентус» и «Тоттенхэм» могут обменяться фланговыми защитниками

По информации издания, клубы рассматривают два варианта сделки по фланговым защитникам.
Чемпионат 06:36
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