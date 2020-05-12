Коронавирус
ИзвестияПутин рассказал о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.
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Предприятиям пообещали кредиты под 2% с возможностью погашения за счет государства
Взгляд.рувчера в 11:02
Путин озвучил условия кредитной программы поддержки занятости для пострадавших отраслей
Интерфаксвчера в 09:57
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Авто
Доля займов под залог авто в РФ увеличилась в 12 раз
Почти столько же автомобилистов (13%) брали займы под залог машины для совершения покупок, еще 14% занимали деньги для неотложных нужд.
Автоновости дня 01:02
Экономика
Фондовый рынок США перешел в «красную зону»
Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.
REGNUM 15:07
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета 15:06
Здоровье
В Алтайском крае от коронавируса вылечились 84 человека
На 12 мая в Алтайском крае у 727 человек подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе у 84 детей.
Kursk.com 04:28
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Хоккей
Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи
Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.
Sport24.ru 14:35
Общество
Климатолог предупредил россиян о природных катаклизмах летом
Летом в России может возрасти число природных катаклизмов, ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в некоторых регионах засуха.
Известия 20:36
Здоровье
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми
Торговые центры в Чувашии пока останутся закрытыми.
Московский Комсомолец 04:57
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции
Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса.
Культуромания 14:40
Здоровье
Вирусолог оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусом в России
Врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков оценил вероятность резкого скачка заражений коронавирусной инфекции в России.
Peterburg2.ru 16:42
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru вчера в 11:26
Общество
На Кубани с 1 июня откроются санатории
С 1 июня туристам вновь разрешено будет приезжать на Кубань.
Городовой 07:04
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Здоровье
Менее 30% пациентов с коронавирусом госпитализировано в РФ – Попова
Менее 30% пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией госпитализировано в России.
Москва 24 09:19
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания
Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах.
Peterburg2.ru 10:34
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Общество
Путин подписал указ о новых мерах поддержки семей с детьми
РИА Новости вчера в 09:58
Наука
Чайки предпочли освоенные людьми районы
Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.
N+1 09:20
Финансы
Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля
Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:29 мск снижался на 40 копеек, до 73 рублей, европейской — на 19 копеек, до 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 09:43
Здоровье
Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19
По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту.
Вечерняя Москва 17:17
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Здоровье
В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса
Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.
РЕН ТВ 18:58
Технологии
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирус за 30 секунд
Иранские учёные создали тест, выявляющий коронавирусную инфекцию в организме человека всего за 30 секунд.
UfacityNews.ru 15:52
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Общество
Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии.
Metaratings 13:41