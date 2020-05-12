Президент России Владимир Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Об этом в понедельник, 11 мая, он заявил в ходе телеобращения к гражданам страны.

Экономика Фондовый рынок США перешел в «красную зону» Нью-Йорк, США, 12 мая 2020, 22:07 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США переместились в «красную зону» к середине торговой сессии 12 мая.

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 1,8K

Здоровье В Алтайском крае от коронавируса вылечились 84 человека На 12 мая в Алтайском крае у 727 человек подтверждена коронавирусная инфекция, в том числе у 84 детей. 13

Экономика На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство. 283

Хоккей Панарин рассказал, под какую музыку настраивается на матчи Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как настраивается на матчи.

Кино Фильм «Заражение» стал самым популярным на самоизоляции Фильм «Заражение» режиссера Стивена Содерберга стал самым популярным во время самоизоляции, режим которой введен в связи с пандемией коронавируса. 13

Футбол Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей «Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.

Происшествия Производитель аппаратов ИВЛ назвал возможные причины их возгорания Производитель аппаратов ИВЛ – концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) – назвал возможные причины возгорания устройств, что привело к пожарам в московской и петербургской больницах. 22

Общество Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года. 6

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,9K

Наука Чайки предпочли освоенные людьми районы Экологи выяснили, что средиземноморские чайки приспособились к антропогенной среде и предпочитают ее природной.

Финансы Курс доллара опустился ниже 73 рублей впервые с апреля Курс американской валюты расчетами "завтра" к 16:29 мск снижался на 40 копеек, до 73 рублей, европейской — на 19 копеек, до 79,37 рубля, следует из данных Московской биржи. 71

Здоровье Медик объяснил принцип формирования иммунитета к COVID-19 По словам эксперта, на сильный иммунитет к COVID-19 могут рассчитывать люди без хронических заболеваний, кроме случаев, когда коронавирус протекает в легкой форме — тогда слишком малое количество возбудителей помешает сформировать иммунную защиту. 3

Происшествия США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 42

Здоровье В США дали новый прогноз по числу жертв коронавируса Егор Алеев / ТАСС В США к началу августа число жертв коронавируса достигнет 147 тысяч человек.

Политика Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали. 1,1K