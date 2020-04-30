Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить доклады по реализации ранее принятых решений, направленных на поддержку россиян, учитывая при этом "новую реальность", связанную с пандемией коронавируса.

Путин рассказал о «новой реальности» при восстановлении экономики

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