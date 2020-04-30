Политика
Радио SputnikПутин рассказал о «новой реальности» при восстановлении экономики
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить доклады по реализации ранее принятых решений, направленных на поддержку россиян, учитывая при этом "новую реальность", связанную с пандемией коронавируса.
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Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Комсомольская правда12:09
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 18:10, Ашберн
Общество
Скворцова: РФ уже была на плато по числу новых случаев коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что последнюю неделю Россия была уже на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекции COVID-19.
Газета.Ru 17:15
Здоровье
Названа причина повторного заболевания коронавирусом
Исследователи полагают, что это может объяснять случаи «повторного» выявления коронавируса у пациентов, по всем признакам считавшихся выздоровевшими.
Взгляд.ру 05:51
Экономика
Сбербанк снизит процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая
"С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в новостройке в ипотеку можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке - от 8,1%", - говорится в сообщении, где также указано, что процентные ставки снижены на самые популярные программы ипотечного кредитования.
ТАСС 10:16
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости 13:14
Кино
Сигурни Уивер появилась на фото со съемок «Аватара 2»
В Twitter-аккаунте фильма «Аватар» опубликован снимок со съемочной площадки сиквела.
Popcornnews.ru 09:20
Игры
Состоялся анонс новой части Assassin’s Creed
Премьера трейлера состоится уже сегодня, в 18:00 по московскому времени. Сообщается, что его продолжительности составит 4 минуты 12 секунд.
Российская газета 04:35
Футбол
«Ливерпуль» разочарован словами мэра о досрочном завершении сезона АПЛ
Футбольный клуб "Ливерпуль" выразил разочарование по поводу комментария мэра Ливерпуля Джо Андерсона о судьбе сезона чемпионата Англии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 15:15
Армия и оружие
Avia.pro: «Панцири-С» и С-300 в Сирии не засекают израильских ракет
Недвижимость.RU 15:52
Происшествия
«Ъ»: экс-полковник Захарченко пропал в столичном СИЗО
Бывший полковник Дмитрий Захарченко, осужденный за коррупцию, оказался отрезанным от внешних связей в столичном СИЗО "Матросская тишина".
Газета.Ru вчера в 15:15
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 28 апреля в 07:01
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
Собянин допустил снятие ограничений в Москве после майских праздников
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ограничения, которые были введены в столице из-за пандемии коронавируса COVID-19, могут быть сняты после майских праздников, однако это произойдет исключительно на фоне позитивной динамики по заболеваемости вирусом.
РБК 13:43
Общество
Илон Маск выступил за отмену карантина в США
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте серию сообщений, в которых выступил за отмену карантина и поддержал открытие заведений общепита в Техасе.
Rambler News Service вчера в 10:51
Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
ФСБ предотвратила в Екатеринбурге подготовку терактов.
BFM.ru вчера в 19:58
Игры
На ПК и Xbox One вышел ремастер Call of Duty: Modern Warfare 2
В Battle.net и MS Store стартовал ремастер шутера от первого лица Call of Duty: Modern Warfare 2, версия которого для PS4 вышла 31 марта, но недоступна для покупки в российском PS Store.
ЭндлессГеймОвер 02:58
Общество
В Ростовской области ввели обязательный масочный режим
Ранее обязательный масочный режим с 1 мая на фоне пандемии коронавируса был введен в республике Коми, Краснодарском крае, Самарской и Калужской областях.
Известия 17:43
Общество
Что изменится в российских законах в мае 2020 года
1 мая вступит в силу закон о бесплатном горячем питании для учеников начальной школы.
РБК 17:01
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Здоровье
Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом
Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:54
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Происшествия
Севастополь выделил миллион рублей семье пропавшего пилота Су-27
Семья пилота истребителя Су-27, пропавшего в марте над Черным морем, получит в качестве материальной помощи миллион рублей из бюджета Севастополя.
Российская газета 05:51
Здоровье
«Ъ» разбирался, как студентов-медиков будут отправлять на практику в больницы для пациентов с COVID
Мэр Москвы Сергей Собянин 24 апреля попросил премьер-министра Михаила Мишустина поручить Минздраву и Минобрнауки подготовить приказ о направлении студентов-медиков 4–5-х курсов в больницы, где лечат пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 07:57
Фигурное катание
Японцы требуют выгнать из страны российскую фигуристку Медведеву
Японские болельщики остались недовольны приездом российской фигуристки Евгении Медведевой в их страну.
Metaratings 10:36
Общество
Собянин заявил о возможном пике эпидемии коронавируса в Москве
Возможно, Москва уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».
РБК 14:14
Футбол
Жоау Мариу заявил, что не уверен в своем будущем
Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», поделился мнением о том, что ждет его после возобновления футбольного сезона.
Матч ТВ 15:36
Шоу-бизнес
Экс-супруг написал на Лолиту новое заявление в полицию
Бывший муж певицы Лолиты, тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов написал на нее новое заявление в полицию, передает kp.ru.
Газета.Ru 12:28
Происшествия
В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину
В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге.
Известия 06:44
Общество
Власти Москвы разъяснили порядок продления пропусков
Сервис продления пропусков на работу был запущен на платформе официального сайта мэра Москвы 29 апреля.
Известия вчера в 11:52