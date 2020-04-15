с чего всё началось

Предприятия малого и среднего бизнес в отраслях, пострадавших от эпидемии коронавируса, получат от государства деньги на выплату зарплат своим работникам за апрель и май. Об этом в ходе совещания с членами правительства объявил президент Владимир Путин.

Экономика Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса. 3,1K

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,3K

Футбол Дзюба вспомнил, как сборная России готовилась к ЧЕ 2016 года Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба поделился воспоминаниями о подготовке к чемпионату Европы 2016 года.

Авто Volvo ограничила скорость новых автомобилей Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами. 3

Общество Fox News рассказал о «нулевом пациенте» с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 146

Общество Аптекам разрешили продавать тканевые маски Техусловия для гигиенических масок разработало АО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности». 6

Здоровье Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой. 277

Экономика Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется. 136

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.

Общество Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий. 8

Политика США обвинили Китай в тайном проведении ядерных испытаний США подтвердили подозрения в адрес Китая по поводу тайного проведения ядерных испытаний. Соответствующий доклад в среду опубликовал Госдеп. 3

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 16

Происшествия Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 100 В Бурятии за сутки подтвердили восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее число заболевших в регионе достигло 100. 86

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,8K

Общество Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах 45 дней работы Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook рассказал о результатах 45 дней работы.

Шоу-бизнес Ирина Шейк показала детское фото На фото Ирина Шейк в 14 лет instagram / @ irinashayk На архивной фотографии девятнадцатилетней давности Шейк позирует на фоне фонтана в яркой короткой футболке и светлых широких джинсах. 1