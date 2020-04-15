Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьРоссийскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Предприятия малого и среднего бизнес в отраслях, пострадавших от эпидемии коронавируса, получат от государства деньги на выплату зарплат своим работникам за апрель и май. Об этом в ходе совещания с членами правительства объявил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством
 объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
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