Экономика
Рифей-ПермьРоссийскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Предприятия малого и среднего бизнес в отраслях, пострадавших от эпидемии коронавируса, получат от государства деньги на выплату зарплат своим работникам за апрель и май. Об этом в ходе совещания с членами правительства объявил президент Владимир Путин.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъ09:16
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Поддержка авиакомпаний в период коронавируса: Из бюджета выделят 23 миллиарда рублей
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