с чего всё началось

Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,3K

Политика В Кремле приняли решение перенести Парад Победы Как сообщается на сайте РИА Новости со ссылкой на РБК, в Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая. 1,8K

Общество В Хакасии коронавирус подтвердили еще у 11 человек Коронавирус лабораторно подтвердили еще у 11 жителей Хакасии, таким образом, число зарегистрированных случаев увеличилось в республике до 38.

Здоровье «Когда я вижу, как глава Татарстана выезжает по районам... От него веет спокойствием» «Регионы, закрывшие свои границы и внедрившие жесткие меры по самоизоляции населения в виде запрета на передвижения и штрафы, в начале апреля подверглись жесткой критике», — начал сегодня онлайн-заседание экспертного штаба клуба «Волга» ведущий дискуссии, глава пиар-агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Общество Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24". 220

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 527

Общество Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости». 22

Гаджеты Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей. 20

Общество «Аэрофлот» приостановил продажу билетов на международных направлениях Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила продажу билетов на международных направлениях до августа.

Армия и оружие Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет «Циркон» Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на "Северной верфи" в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы".

Здоровье Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко. 3

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 239

Технологии Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.

Здоровье Олег Кожемяко назвал три крупных очага заражения в Приморье На совещании с главными врачами больниц в Приморье Олег Кожемяко обозначил главные направления борьбы с коронавирусной инфекцией на территории региона, а также назвал самые опасные пункты, в которых угроза распространения опасной инфекции наиболее ощутима, сообщает ИА DEITA. 32

Наука Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 1