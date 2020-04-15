Экономика
Тульская прессаВладимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19.Коммерсантъвчера в 09:16
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В России зафиксировали снижение цен на бензин
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В Кремле приняли решение перенести Парад Победы
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БИЗНЕС Online 12:58
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Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.
Известия 18:57
Общество
Фотографы выступают за мир во всём мире
ИА Красная Весна 17:21
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ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
Власти Москвы сообщили о частом несоблюдении режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением в Москве режима самоизоляции пока не улучшается, горожане продолжают гулять сами и с детьми, заявил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 09:11
Общество
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом
В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
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Матвиенко: майские праздники не станут рабочими днями
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что предпосылок для отмены майских праздников нет. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 10:25
Гаджеты
Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi и Redmi в России
Компания помимо скидок для некоторых смартфонов подготовила подарки, а среди них фитнес-браслет Mi Smart Band 4. До 19 апреля Redmi Note 8 Pro можно будет купить по цене от 14 900 рублей, а без специального предложения данная модель стоит от 17 990 рублей.
Газета DAILY 14 апреля в 14:34
Общество
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РБК 21:18
Армия и оружие
Источники: усовершенствованные фрегаты проекта 22350 смогут нести до 24 ракет «Циркон»
Седьмой и восьмой фрегаты проекта 22350, которые планируется заложить на "Северной верфи" в конце апреля, смогут нести на борту по 24 ударные ракеты, включая гиперзвуковые "Цирконы".
ТАСС 20:32
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Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
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Известия 20:28
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
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Life.ru вчера в 17:40
Технологии
Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ 20:10
Здоровье
Олег Кожемяко назвал три крупных очага заражения в Приморье
На совещании с главными врачами больниц в Приморье Олег Кожемяко обозначил главные направления борьбы с коронавирусной инфекцией на территории региона, а также назвал самые опасные пункты, в которых угроза распространения опасной инфекции наиболее ощутима, сообщает ИА DEITA.
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Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости 21:27
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Ургант и Глюкоза разделись ради флешмоба с подушками
В студии Глюкоза появилась в чёрном мини-платье с открытыми плечами.
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Спорт
Чемпион мира Карлсен проиграл 16-летнему иранцу
Норвежец проиграл 16-летнему иранцу Алирезе Фирузджу в финале онлайн-турнира.
Матч ТВ вчера в 17:38
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Да примчится с тобой Сила: Star Wars Episode I: Racer появится на PS4 и Nintendo Switch 12 мая
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3DNews 17:03
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
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Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
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RT на русском вчера в 14:24