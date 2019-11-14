Энергетика
РИА НовостиПутин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану, он рассчитывает, что эти вопросы будут отрегулированы до конца года.
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Переговоры с Белоруссией идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем.
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В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие
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Общество
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