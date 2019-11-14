Энергетика
РИА НовостиПутин рассказал о переговорах с Белоруссией по газу
Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по газу с Белоруссией идут по плану, он рассчитывает, что эти вопросы будут отрегулированы до конца года.
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Переговоры с Белоруссией идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем.
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Финансы
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Путин рассказал историю об истоках БРИКС в Петербурге
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Бывший чиновник Минкультуры попросил убежища в Австрии
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Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
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Политика
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Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
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Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
Армия и оружие
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Путин заявил о необходимости критики в отношении власти
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Игры
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Ректор СПбГУ и глава онкоцентра Блохина выиграли выборы в РАН
Накануне выборов глава РАН Александр Сергеев выразил обеспокоенность из-за высокого среднего возраста академиков и допустил изменение устава академии.