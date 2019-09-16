Политика
ИзвестияДвусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проводит двустороннюю встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также российский лидер в понедельник, 16 сентября, примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с лидером Ирана Хасаном Роухани.
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