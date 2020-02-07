Политика

ИзвестияИзвестияПутин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа. Переговоры двух лидеров проходят 7 февраля.
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Путин раскрыл детали личной беседы с Лукашенко

Российская газета08:49

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

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Путин рассказал о встрече с Лукашенко тет-а-тет

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Путин рассказал о ходе переговоров с Лукашенко тет-а-тет

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Путин рассказал о переговорах с Лукашенко

Вести.Ru07:47
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Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
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Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе

Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
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«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений

Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
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Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

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Успехом завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв".
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В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
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Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
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Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск

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РБК вчера в 13:13
Как работают Яндекс.Новости?
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