Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа. Переговоры двух лидеров проходят 7 февраля.

Путин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет

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