Политика
ИзвестияПутин и Лукашенко рассказали о беседе тет-а-тет
Президент России Владимир Путин рассказал, что в ходе встречи в Сочи успел пообщаться со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко тет-а-тет около часа. Переговоры двух лидеров проходят 7 февраля.
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Финансы
Центробанк снова снизил ключевую ставку
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 7 февраля, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6%.
Фигурное катание
Ханю обновил свой же мировой рекорд в короткой программе
Юдзуру Ханю установил новый мировой рекорд по количеству балов в короткой программе.
Происшествия
Замначальника Генштаба задержали по делу о хищении 6,7 млрд руб
Сотрудники военной контрразведки ФСБ утром 7 февраля задержали в Москве заместителя начальника Генштаба — начальника главного управления связи Вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова, сообщает «Коммерсантъ».
Экономика
В России прогнозируют сильный рост цен на недвижимость
В России грядёт сильное подорожание недвижимости. В Совете Федерации предрекли увеличение стоимости жилья на 25%.
Экономика
Названы регионы с самой дешевой и дорогой водкой в России
Самая дешевая водка в России продается в Удмуртии, Мордовии и Вологодской области.
Космос
Starliner от Boeing мог разбиться из-за ошибки в программе
Просчет в программном обеспечении мог привести к катастрофе космического корабля Starliner фирмы Boeing во время испытательного беспилотного полета в декабре 2019 года.
Общество
Украинские пограничники не пустили в страну российских актеров
Армия и оружие
США захотели новую боевую машину за полтора бюджета Минобороны России
Армия США объявила о возобновлении конкурса на создание новой боевой бронированной машины, которая должна будет заменить в войсках боевую машину пехоты (БМП) M2 Bradley.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Армия и оружие
«Forbes» рассказал об отставании США от России в гонке вооружений
Авторы «Forbes» отмечают, что если робототехническая революция начнет подталкивать мир к созданию беспилотных лодок, то в этом вопросе у России будет неоспоримое преимущество.
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Футбол
Роналду показал праздничный торт со своего 35-летия
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фото праздничного торта, который ему подарили на день рождения.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Авто
Castrol представил в России новое масло
Компания «Castrol Россия» представила в российской столице новое поколение моторных масел семейства Magnatec, произведенных по фирменной технологии Dualock.
Общество
Охрана Минэнерго через госзакупки заказала наклейки «Обама ЧМО»
ФГУП Ведомственная охрана Минэнерго России, которое занимается охраной объектов энергетики, закупит наклейки Обама ЧМО для своего Северо-Кавказского филиала.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Происшествия
Пьяный челябинец изнасиловал женщину-таксиста
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Армия и оружие
В России успешно одолел госиспытания новейший танк Т-90М «Прорыв»
Успехом завершились государственные испытания новейшего российского танка Т-90М "Прорыв".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Культура
Украинский телеканал Коломойского «1+1» готовит контент на русском
Популярный украинский телеканал "1+1", принадлежащий олигарху Игорю Коломойскому, планирует показывать фильмы и сериалы на русском языке.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Авто
В Барнауле продают «Запорожец» за 1 млн рублей
Пробег автомобиля составляет 17 тысяч километров В Барнауле выставили на продажу ЗАЗ-968 МР 1987 года с пробегом 17 тыс. километров.
Авто
В России подорожали автомобили Kia
Хоккей
Хоккеисты сборной России проиграли Финляндии на Шведских играх
Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Финляндии в матче Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.
Происшествия
Героиню статьи о наркотической зависимости объявили в розыск
Суд приговорил героиню заблокированной Роскомнадзором статьи «Героин — собственность модели» Тэо Логос (Анну Глазову) к одному году и восьми месяцам колонии, а также объявил ее в розыск, сообщили РБК в пресс-службе Кузьминского районного суда.
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.