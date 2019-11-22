Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПутин рассказал о перспективах развития российской армии

Доля современного оружия российской армии должна быть доведена до 70%, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что уже сейчас некоторые образцы оружия в армии страны «опережают зарубежные аналоги на годы вперед».
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с чего всё началось

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.
RT на русском06:03

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Эксперты после слов Путина оценили долю современных вооружений в России

РБК14:12

Путин объявил оборонный курс «на новых физических принципах»

Московский Комсомолец09:13

Путин рассказал о перспективах развития российской армии

Коммерсантъ06:57

Путин назвал долю современного оружия в армии

РИА Новости07:31

Путин заявил, что доля современного оружия и техники в армии достигла 68%

ТАСС06:14

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

Lenta.ru06:07

Путин назвал долю современного оружия и техники в армии

RT на русском06:03
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