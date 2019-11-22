Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе заседания Совета безопасности России, заявил, что доля современного оружия и техники в армии в настоящее время составляет 68%.

с чего всё началось

Доля современного оружия российской армии должна быть доведена до 70%, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что уже сейчас некоторые образцы оружия в армии страны «опережают зарубежные аналоги на годы вперед».

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