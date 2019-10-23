Политика

Журналистская правдаЖурналистская правдаПутин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке

Россия настроена наращивать присутствие в Африке, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.
Читать в источнике
Комментировать737

Подробнее о событии

Путин сообщил о планах нарастить присутствие России в Африке

РБК06:47

Путин заявил, что Африка привлекает все больше внимания российского бизнеса

РИА Новости05:06

Путин заявил о необходимости удвоения товарооборота с Африкой

Московский Комсомолец04:53

Путин считает возможным удвоить товарооборот России и Африки за четыре-пять лет

ТАСС04:51

Путин о влиянии форума Россия — Африка на торгово-экономические отношения между странами

RT на русском04:21

Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке

Вести.Финанс05:12

Путин призвал удвоить товарооборот с Африкой за пять лет

Российская газета05:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика

Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника

Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия

В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star

Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество

Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года

Российская газета 08:22
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес

Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей

Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество

Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео

Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Общество

В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян

Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Авто

Nissan представил концептуальный электрокроссовер Nissan Aria

На автосалоне в Токио, компания Nissan представила прообраз первого электрического кроссовера бренда - Nissan Aria.
Тарантас Ньюс 00:44
Экономика

Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы

Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов

Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Экономика

Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
РБК 05:30
Армия и оружие

Турция прекратила военную операцию в Сирии

Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
Инфорос 01:53
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Футбол

«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Армия и оружие

Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией

Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Общество

Российским пиратам отключили плеер

В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Единоборства

Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова

Южный Федеральный 07:10
Происшествия

Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом

Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава снялась обнаженной

34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика

Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ

В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Футбол

В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020

В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Политика

Путин и президент ЦАР обсудили убийство российских журналистов

РБК 08:20
Политика

Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд

Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Экономика

Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так

Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Музыка

Селена Гомес сняла новый клип на айфон

Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное