Политика
Журналистская правдаПутин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке
Россия настроена наращивать присутствие в Африке, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.
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Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Происшествия
В Москве обстреляли рэпера Pabl.A из Black Star
Автомобиль рэпера Pabl.A (настоящее имя Александр Павлов) обстреляли в Москве. Об этом в среду, 23 октября, сообщает телеканал «Звезда».
Lenta.ru 07:46
Общество
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года
Российская газета 08:22
Общество
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta вчера в 10:30
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru 06:56
Общество
В Кремле назвали необъяснимыми данные Росстата о нищете россиян
Непонятно, откуда Росстат взял данные о бедности россиян — такое заявление сделали в Кремле в ответ на отчет статистиков о том, что половине граждан России хватает денег только на еду и одежду.
SakhalinMedia.ru вчера в 08:05
Авто
Nissan представил концептуальный электрокроссовер Nissan Aria
На автосалоне в Токио, компания Nissan представила прообраз первого электрического кроссовера бренда - Nissan Aria.
Тарантас Ньюс 00:44
Экономика
Кудрин назвал сбалансированными доходы бюджета на 2020-2022 годы
Доходы бюджета на 2020-2022 годы, представленные в проекте бюджета правительства, сбалансированы, но есть риски недополучения доходов от дивидендов госкомпаний.
ТАСС 04:18
Происшествия
Опубликовано видео ДТП в Петербурге, где две машины сбили пешеходов
Опубликовано видео столкновения двух машин в центре Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали восемь человек.
RT на русском 07:59
Музыка
Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»
Piter.tv вчера в 09:56
Экономика
Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России
Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон.
РБК 05:30
Армия и оружие
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Согласно заявлению главы МИД РФ Сергея Лаврова, начиная с 12:00 23 октября, на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы, которые начнут совместное патрулирование района, пишет ТАСС.
Инфорос 01:53
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Политика
Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM 02:06
Футбол
«Зенит» прилетел в Германию на матч Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»
«Зенит» успешно добрался до Германии, где в среду, 23 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Sport24.ru вчера в 08:31
Армия и оружие
Минобороны РФ опубликовало карту соглашений по Сирии с Турцией
Российское оборонное ведомство опубликовало карту, на которой изображены основные положения Меморандума о взаимопонимании по Сирии между Россией и Турцией, которая ведет борьбу с курдами-террористами.
Политика Сегодня 08:19
Общество
Российским пиратам отключили плеер
В Нидерландах отключили серверы стримингового плеера Moonwalk, который использовали 80% пиратских сайтов в России, включая самые крупные из них, сообщает TorrentFreak.
MOS.news вчера в 09:46
Единоборства
Конор Макгрегор дал прогноз на бой Фергюсона и Нурмагомедова
Южный Федеральный 07:10
Происшествия
Неизвестный в Курской области ранил двух школьниц ножом
Полиция разыскивает в Курской области злоумышленника, ранившего ножом двух школьниц, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 06:41
Происшествия
В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами
Газета.Ru 06:55
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Армия и оружие
США сымитировали бомбардировку Крыма
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Экономика
Чего добился Вашингтон, пытаясь обанкротить ГАЗ
В прошлом году Вашингтон ввел против автоконцерна санкции, чтобы расчистить рынок для Ford, но эти расчеты полностью провалились.
РИА Новости 01:00
Футбол
В сети появилось фото формы сборной России по футболу на Евро-2020
В сети опубликовали фото формы сборной России по футболу, в которой национальная команда должна сыграть на чемпионате Европы 2020 года.
RT на русском 01:59
Политика
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов присутствовать на обсуждении проекта бюджета.
Российская газета 05:15
Политика
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд
Россия списала странам Африки долгов более чем на $20 млрд, но надеется удвоить товарооборот с государствами этого континента за 5 лет.
Газета.Ru 08:02
Экономика
Нобелевский лауреат по экономике предложил раздать деньги просто так
Снижение налогов для стимулирования инвестиций и роста экономики не приводит к желаемому результату, такой миф придумали бизнес и богатые люди в собственных интересах.
Lenta.ru 07:34
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Газета.Ru 07:17