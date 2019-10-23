Россия настроена наращивать присутствие в Африке, заявил российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства Владимир Путин в ходе проходящего в Сочи форума «Россия – Африка» обратил внимание на намерение РФ наращивать присутствие в Африке на государственном уровне.

Путин рассказал о планах России наращивать присутствие в Африке

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