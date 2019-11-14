Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПутин рассказал о задачах российского председательства в БРИКС

Президент Владимир Путин в ходе заседания БРИКС заявил, что в следующем году председательство России в объединении пройдет под девизом "Партнерство в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста".
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Неожиданные ракурсы саммита БРИКС: хозяевам форума удалось произвести впечатление

Вести.Ru12:46

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Российская газета09:42

Путин призвал актуализировать стратегию экономического партнерства БРИКС

РИА Новости10:08

Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН

Взгляд.ру09:28

Путин: девизом председательства РФ в БРИКС станут партнерство, безопасность и инновации

ТАСС09:57

Путин рассказал о планах России в период председательства в БРИКС

РЕН ТВ09:33

Путин призвал страны БРИКС встать у руля ООН

Газета.Ru09:40
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Футбол

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России

РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Коммерсантъ вчера в 12:27
Политика

Додон привел к присяге новое правительство Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон привел к присяге новое правительство республики во главе с премьер-министром Ионом Кику.
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Футбол

«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 09:56
Космос

«Роскосмос» расторг контракт на запуск спутников «Гонец» в 2020 году

"Роскосмос" расторг контракт на запуск трех спутников низкоорбитальной системы связи "Гонец", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", комментируя информацию с сайта госзакупок.
РИА Новости 07:12
Общество

Мединский сравнил историка Соколова с Джокером

РИА Новости 09:42
Происшествия

Альфа-банк нашел активы Абызова в Сингапуре и добился их ареста

Издание The Bell сообщило об аресте активов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова в Сингапуре.
Первое антикоррупционное СМИ 10:46
Происшествия

В Благовещенске студент устроил стрельбу в колледже

Студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства в Благовещенске, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.
ТАСС вчера в 21:17
Культура

Боярский, Лановой и Янковский не попали под определение Мединского «культурные люди»

Ничего не знает о портале «Культура.рф» актёр Иван Янковский.
Говорит Москва 12:29
Общество

Госпитализацию Джигарханяна опровергли

Газета.Ru 10:00
Общество

КС разрешил проводить богослужения в жилых домах

В жилом доме, размещенном на земельном участке, с разрешения собственника могут беспрепятственно совершаться богослужения и религиозные обряды.
Legal.Report 04:15
Политика

Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта дела об угрозах московскому судье

Интерфакс 12:26
Политика

Эрдоган исключил отказ Турции от С-400 после переговоров с Трампом

Известия 08:54
Политика

Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах

Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
РИА Новости 12:27
Общество

Миллер не согласился с прогнозом Гидрометцентра на предстоящую зиму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер усомнился в том, что предстоящая зима в России будет теплой, «розовой», как предсказывал ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ведомости 12:18
Музыка

Лидер Rammstein подрался под «Калинку» в Петербурге

Солист Rammstein Тилль Линдеманн опубликовал в Instagram видео, на котором он в шутку дерется с человеком в костюме космонавта под мелодию «Калинки».
Рамблер 07:08
Происшествия

В Калифорнии подросток открыл стрельбу в школе, есть пострадавшие

По меньшей мере шесть человек ранены в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США, сообщает телеканал NBC.
РИА Новости 11:39
Общество

Владелец «Рольфа» решил продать бизнес

Кипрская Delance Limited, через которую семья Сергея Петрова контролирует крупнейшего российского автодилера «Рольф», начинает процесс по изучению возможностей продажи бизнеса, сообщается в пресс-релизе компании.
Ведомости 12:05
Общество

Мигранты претендуют на большую зарплату, чем россияне

Наименьший разрыв в зарплатах отмечен среди жителей Москвы - 640 рублей (1,6%).
Газета.Ru 03:05
Общество

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Известия вчера в 20:10
Политика

Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
Армия и оружие

«Панцирь-С» разместили на севере Сирии для защиты вертолетов России

Российский ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС России в регионе.
Газета.Ru 06:16
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК вчера в 12:25
Здоровье

Мама девочки с родимым пятном на все лицо рассказала о результатах операций

РИА Новости 11:03
Фигурное катание

Трусова заявила четыре четверных прыжка на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Александра Трусова планирует исполнить четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.
RT на русском 03:53
Происшествия

СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году

Завершено расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, установлены причины трагедии, сообщил СК.
РИА Новости 01:46
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья 04:44
Политика

Украинцы переезжают в Крым чаще, чем крымчане на Украину

"Уехали из Крыма на Украину 7 тысяч, и 80 тысяч уехали в другие регионы Российской Федерации", – сообщил Константинов.
Московский Комсомолец вчера в 03:51
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

РБК 03:00
Происшествия

Суд отказал герою «Бандитского Петербурга» в УДО

Тосненский городской суд Ленобласти отказал 51-летнему Олегу Маковозу по прозвищу Маклауд в условно-досрочном освобождении.
АиФ Санкт-Петербург 12:24
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