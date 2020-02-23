Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъПутин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами. Он подчеркнул, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире.
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с чего всё началось

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости08:35

Подробнее о событии

Путин рассказал об оружии будущего и напомнил о долге

Вести.Ru08:55

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

Известия09:01

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Армия России получит «оружие будущего»

Телеканал 360°09:22

Путин на концерте рассказал о российском «оружии будущего»

Фонтанка.Ру08:53

Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»

РИА Новости08:35
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Биатлон

Шипулин: то, что сделала полиция и IBU по отношению к Логинову — гадко

Вчера полиция приехала к Логинову, забрала его вещи, телефон, ноутбук, хотя там были его личные данные, фотографии семьи.
News.ru 09:09
Футбол

Финал «Кубка Легенд» был прерван из-за скандала с судейством

Финальный матч футбольного международного турнира "Кубок Легенд" между сборными России и мира был прерван из-за спорного судейства.
РИА Новости 08:57
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Баскетбол

Россия сыграет с Македонией второй матч отбора на Евробаскет-2021

Мужская сборная России по баскетболу проведет второй матч в рамках отборочного турнира на чемпионат Европы по баскетболу 2021 года.
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Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Экономика сегодня 00:42
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
News.ru 08:56
Общество

В Минпромторге объяснили идею повысить налог на старые автомобили

RT на русском 21 февраля в 02:53
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Здоровье

Диетолог перечислил уникальные свойства гречки

Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Piter.tv 21 февраля в 04:34
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Lenta.ru 07:08
Общество

Украинцев предупредили о снижении размера пенсий

Подавляющее большинство украинцев получает пенсию ниже прожиточного минимума, заявила замминистра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Вести.Ru вчера в 02:37
Хоккей

Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин забросил 700 шайб в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Коммерсантъ вчера в 15:24
Биатлон

Ройселанн выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Юрлова — шестая

Нева Спорт 07:23
Спорт

Оставшихся в Китае украинцев эвакуируют силами донецкого «Шахтера»

Футбольный клуб «Шахтер» отправит свой самолет в Китай, чтобы эвакуировать из страны оставшихся там украинцев.
Lenta.ru 08:37
Общество

Ученые проследили источник коронавируса в Китае

Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Lenta.ru вчера в 13:32
Музыка

Лоза высоко оценил выбор Украины для участия в Евровидении-2020

Российский певец Юрий Лоза прокомментировал новость о том, что группа Go-A с композицией «Соловей» представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2020».
News.ru 07:27
Наука

Река Колорадо медленно высыхает из-за изменения климата

Научная Россия 21 февраля в 02:37
Космос

Взгляд из космоса: Google Earth представил новые снимки нашей планеты

Google Earth – это проект компании Google, в рамках которого в интернете размещены спутниковые и аэрофотоизображения земной поверхности.
Sputnik Литва 20 февраля в 08:15
Общество

В Венеции из-за коронавируса приостановят карнавал

Интерфакс 08:36
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Теннис

Кузнецова успешно стартовала на турнире в Дохе

LiveSport.ru 09:14
Космос

Белый дом отметил двухпартийную поддержку лунной программы NASA

Напомним, NASA осуществляет гражданскую космическую программу страны и фундаментальные научные исследования космоса.
Красная весна 20 февраля в 08:16
Общество

Патриарх Кирилл призвал воспитывать подлинный патриотизм

Кирилл отметил, что распад Советского Союза был связан не с внешним нападением, а с неспособностью защититься изнутри, и объединяющую роль православной церкви в воспитании патриотизма патриарх назвал особой.
Вести.Ru 08:58
Происшествия

Подросток пытался убить ребенка в Мурманской области

СК возбудил уголовное дело против 15-летнего подростка, который избил, пытался задушить и закопал в снег 11-летнего мальчика в городе Кандалакша Мурманской области.
ТАСС 21 февраля в 23:53
Происшествия

Руководство больницы в КБР накажут после видео с пьянкой на работе

РИА Новости 04:30
Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
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Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН вчера в 17:58
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда 04:50
Происшествия

В Японии от коронавируса умер третий пассажир с Diamond Princess

BFM.ru 06:48
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Известия 09:18
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