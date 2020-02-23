Армия и оружие
КоммерсантъПутин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением
Президент России Владимир Путин сообщил, что армия и флот будут оснащены новейшим вооружением, в том числе лазерными, гиперзвуковыми комплексами, высокоточными системами. Он подчеркнул, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире.
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с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новости08:35
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