Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruПутин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
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Путин сообщил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.
РИА Новости08:35

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Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Lenta.ru09:00

Путин сообщил о планах по оснащению армии и флота новейшим вооружением

Коммерсантъ09:19

Путин сообщил об оснащении армии «оружием будущего»

РБК09:12

Путин пообещал оснастить армию и флот новейшим вооружением

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Путин рассказал об «оружии будущего», созданном в России

URA.Ru09:29

Путин на концерте рассказал о российском «оружии будущего»

Фонтанка.Ру08:53

Путин сообщил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

РИА Новости08:35
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ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черном море эсминцем США

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От коронавируса скончался третий пассажир лайнера Diamond Princess

Газета.Ru 09:54
Армия и оружие

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Армия и оружие

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В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
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В отношении к секс-меньшинствам в Польше, Венгрии, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Хорватии есть немало общих черт, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.
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