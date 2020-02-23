Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.

Путин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

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