Армия и оружие
Lenta.ruПутин рассказал о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества рассказал о планах оснащения армии и флота новейшим вооружением.
Читать в источнике
Оценить603
с чего всё началось
Россия продолжит модернизировать армию и флот для внедрения современного оружия и техники, заявил президент Владимир Путин на концерте Минобороны ко Дню защитника Отечества.РИА Новости08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Происшествия
На Украине бойкотируют добычу сланцевого газа
Жители города Мерефа Харьковской области вышли на акцию протеста против добычи сланцевого газа.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украина определилась с представителем страны на "Евровидении-2020" - им стала электрофолк-группа Go-A, выигравшая национальный отбор с песней "Соловей".
Армия и оружие
С Днем защитника Отечества российских военных поздравили жители Алеппо
Российские военные получили поздравления от жителей сирийского города Алеппо, пишет «Российская газета».
Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.
Футбол
Дмитрий Тарасов сломал ногу на тренировке
Происшествия
В Днепре изнасиловали и побили 15-летнюю девушку
Инцидент произошел 22 февраля в городе Днепр в Украине. Найдена была девушка у гаражей прохожими. Пострадавшую отправили в больницу.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Космос
Миллиардеров отправляют за орбиту Земли
Корпорация Илона Маска ранее заключила соглашение с компанией Space Adventures, которая уже отправляла миллиардеров в космос.
Футбол
«Аякс» подписал вингера «Сан-Паулу» за 15 миллионов евро
«Аякс» заплатил за игрока 15,75 млн евро, однако сумма может увеличиться до 21,75 млн евро за счет бонусов.
Армия и оружие
США сымитировали на учениях ядерный удар по России
В ходе учений был сымитирован вариант, при котором США отвечают ядерным ударом против России.
Политика
Россию заподозрили в ослаблении Европы через «борьбу» с секс-меньшинствами
В отношении к секс-меньшинствам в Польше, Венгрии, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Хорватии есть немало общих черт, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.
Единоборства
Президент страны посетил первый чемпионат Лиги боевого самбо в Сочи
Соревнования приурочены к Дню защитника Отечества В субботу, 22 февраля 2020 на арене "Ледяной куб" в Сочи стартовал первый чемпионат Лиги боевого самбо.
Общество
Пакистан закрывает границу с Ираном из-за вспышки коронавируса
Власти Пакистана закрывают на юго-западе страны границу с Ираном в связи со вспышкой нового типа коронавируса COVID-19 в этой стране.
Авто
Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.
Общество
Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Диетолог Андрей Бобровский перечислил уникальные свойства гречки. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.
Технологии
В Instagram объяснили, почему запрещают фото девушек с обнажённой грудью
Как оказалось, причина тут весьма прозаичная. По словам Моссери, для модерации фотографий Instagram использует нейросети.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Кино
Дженнифер Лоуренс снимется в фильме Адама МакКея
Известная актриса Дженнифер Лоуренс получила одну из ключевых ролей в новой картине Адама МакКея «Не смотри вверх».
Здоровье
Федеральный СПИД-центр поспорил с Минздравом из-за ВИЧ
Представитель Минздрава заявила, что за последние 3 года темпы заражения ВИЧ в России снизились и ведомство держит ситуацию под контролем.
Футбол
«Я переступил черту»: Робертсон жалеет о том, что он сделал с Месси
Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон вспомнил эпизод в ответном матче прошлой Лиги чемпионов против «Барселоны».
Общество
РФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции
Российским туристам могут разрешить расплачиваться на курортах Турции рублями, соответствующую возможность прорабатывают власти обеих стран.
Общество
Попова рассказала о состоянии туристов с карантинного лайнера в Казани
Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова и глава Татарии Рустам Минниханов посетили больницу, в которую были эвакуированы туристы с карантинного лайнера Diamond Princess.
Футбол
В Италии из-за коронавируса отменили три матча Серии А
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил об отмене всех спортивных мероприятий в провинциях Ломбардия и Венето, включая три матча Серии А.Из-за случаев заболевания коронавирусом в этих регионах были перенесены матчи "Интер" - "Сампдория", "Аталанта" - "Сассуоло" и "Верона" - "Кальяри".