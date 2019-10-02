Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о планах по производству СПГ до 2035 года

Россия рассчитывает к 2035 году выйти на уровень производства сжиженного природного газа в 120-140 миллионов тонн в год, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Путин анонсировал планы России по производству СПГ

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Конкурентные позиции РФ на рынке СПГ одни из лучших в мире — Путин

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ADVIS.ruвчера в 03:59
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Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
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Путин заявил, что не против публикации переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин заявил, что не будет против, если его разговор с американским лидером Дональдом Трампом будет опубликован.
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Лавров объяснил подписание «формулы Штайнмайера» на отдельных листах

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «протокольно-косметической историей» подписание отдельных для каждого участника контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины писем о согласии с «формулой Штайнмайера».
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Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
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Пограничники РФ при задержании обстреляли шхуну браконьеров из КНДР

По данным агентства, в течение 1 и 2 октября российские пограничники Приморского края задержали 64 браконьера из КНДР, которые вышли в море на четырех шхунах.
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Происшествия

Пропавшую в начале сентября Наталью Устинову нашли мертвой

36-летняя Наталья Устинова пропала 6 сентября.
Навигатор вчера в 07:24
Политика

В Нидерландах потребовали изучить роль Украины в деле MH17

Депутаты голландского парламента потребовали от правительства страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 в Донбассе.
Lenta.ru 01:36
Происшествия

В Ленинградской области пять человек пострадали в ДТП с автобусом

Пять человек попали в больницы после столкновения рейсового автобуса с легковой машиной на Волхонском шоссе в Ленинградской области, сообщили в ГИБДД РФ.
РИА Новости 03:52
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C февраля WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

В следующем году приложение WhatsApp перестанет работать на телефонах с устаревшими операционными системами.
Piter.tv 30 сентября в 13:35
Музыка

Самой популярной песней в России стал украинский хит «Плакала»

Чаще всего россияне искали песню «Плакала» украинской группы Kazka. В статистику вошли запросы с 27 сентября 2018 по 27 сентября 2019 года.
RuNews24.ru 01:23
Армия и оружие

Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобального удара ВВС Соединенных Штатов провело испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
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Бездомная женщина исполнила арию в подземке Лос-Анджелеса

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Происшествия

СПЧ потребовал прекратить уголовное дело против журналистки из Пскова

Совет по правам человека (СПЧ) при президенте России обратился с заявлением в поддержку местной журналистки Светланы Прокопьевой, подозреваемой по уголовному делу об оправдании терроризма, к прокурору Псковской области Сергею Белову.
РБК 08:18
Культура

Умер чешский эстрадный исполнитель Карел Готт

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Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
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Детские онкологи центра Блохина составили график увольнений

Врачи московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина, записавшие видеообращение на YouTube-канале независимого профсоюза медработников «Альянс врачей», составили график увольнений из-за ответственности перед пациентами.
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Россиянин подал в суд на Apple за «доведение до гомосексуализма»

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Lenta.ru 06:54
Происшествия

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве полковника СК в Москве

Басманный суд Москвы в среду арестовал Сергея Григорьева до 1 декабря по обвинению в убийстве полковника СК России Владислава Капустина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:51
Общество

Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир

Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Рэпер Гуф утверждает, что с Кети Топурией не ссорился

Сам же рэпер в одной из последних программ «Осторожно, Собчак!», немного приоткрыл завесу тайны над тем, каковы истинные отношения бывших возлюбленных сейчас.
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ТЭФИ-2019 завоевали Борис Корчевников и Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко стала победителем телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий утренней программы".
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На Россию надвигается ураган «Мортимер»

Национальная служба новостей вчера в 12:15
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От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн

Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС вчера в 10:04
Экономика

Кредиты сделали недоступнее для россиян

Предельной долговой нагрузкой является отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Lenta.ru 30 сентября в 17:45
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
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Недвижимость

В России раскрыли схему получения ипотеки под два процента

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Lenta.ru 09:34
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Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии

27 сентября норвежские СМИ сообщили, что на территории архипелага Шпицберген и на материковой части Норвегии заметили бойцов российского спецназа, действующих под видом штатских.
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Происшествия

СК предъявил обвинение командиру аварийно севшего Superjet 100

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинение командиру экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денису Евдокимову, под руководством которого лайнер совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Известия 07:53
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Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз

Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета вчера в 01:17
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