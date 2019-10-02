Россия разрабатывает ресурсную базу Арктики с учетом спроса на сжиженный природный газ в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в среду на "Российской энергетической неделе", он отметил, что РФ сейчас работает в такой перспективной нише, как производство сжиженного природного газа.

Путин рассказал о работе России в сфере СПГ

Политика ООН изучает письмо Москвы о визовых проблемах из-за США Организация Объединенных Наций изучает официальное письмо РФ о визовых проблемах со стороны США и примет необходимые меры.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Политика Трамп пообещал «поладить» с Россией Президент США Дональд Трамп заявил, что США поладят с Россией, поскольку это было бы "разумно".

Происшествия В Москве женщина умерла после операции по коррекции груди В Москве 31-летняя женщина скончалась после пластической операции по коррекции груди, сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова.

Политика Путин поручил «не допустить фокусов» с доплатами врачам Президент России Владимир Путин поручил проследить, чтобы увеличение оклада медработников не сказалось на размере компенсационных выплат.

Футбол Фанаты «Наполи» попросили журналистку показать грудь Фанаты "Наполи" во время игры чемпионата Италии с "Брешиа" попросили журналистку Дилетту Леотту показать грудь.

Общество Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой Бомбардировщик времен Второй мировой войны разбился в среду на территории аэропорта Брэдли в штате Коннектикут.

Гаджеты Microsoft представила планшет Surface Pro X на ARM-процессоре Microsoft представила на прошедшем сегодня в Нью-Йорке мероприятии ряд новинок, включая планшет Surface Pro X с фирменным чипсетом Microsoft SQ1, разработанным в сотрудничестве с Qualcomm.

Футбол Загребское «Динамо» побило антирекорд «Спартака» в Лиге чемпионов Загребское «Динамо» побило антирекорд московского «Спартака» по количеству гостевых поражений в Лиге чемпионов.

Здоровье Эндокринолог рассказала об опасности самолечения витаминами Фатима Дзгоева подчеркивает, что пациент должен принимать витамины под контролем врача, который способен оценить определенные клинические проявления.

Политика Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.

Футбол Агент Шюррле рассказал о болезни футболиста Агент Инго Хаспел, представляющий интересы полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле, рассказал, по какой причине его клиент не смог сыграть в последних двух матчах команды.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Шоу-бизнес Анастасия Костенко: «Муж почувствовал мою беременность раньше меня» Месяц назад Костенко подтвердила слухи об интересном положении. Сейчас Анастасия находится на 20-й неделе беременности.

Наука Три уже одобренных препарата в полтора раза продлили жизнь мухам Британские ученые провели эксперименты с плодовыми мухами, которые получили комбинацию из трех лекарственных средств: препарата на основе лития для стабилизации эмоционального состояния, траметиниба для лечения рака и рапамицина, используемого в качестве регулятора иммунной системы.

Футбол Малком может сыграть за «Зенит» после международной паузы Полузащитник «Зенита» Малком может вернуться на поле после октябрьской паузы на матчи сборных.

Экономика Три новых налога появятся в Налоговом кодексе РФ Министерство финансов планирует включить в Налоговый кодекс РФ три новых налога: утилизационный сбор, обязательные отчисления операторов сети связи общего пользования и курортный сбор.

Культура Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».

Шоу-бизнес Роман с Кети Топурия спровоцировал Гуфа вернуться к тяжелым наркотикам Настоящим откровением для зрителей стало признание Алексея о том, что после начала его романа с Кети он снова начал употреблять тяжелые наркотические средства.