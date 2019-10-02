Экономика

Накануне.RuНакануне.RuПутин рассказал о планах по производству СПГ в России

К 2035 г. Россия выйдет на производство 120-140 млн т СПГ в год. Об этом на пленарной сессии Российской энергетической недели заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU. Производство СПГ Путин назвал перспективной нишей энергорынка.
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