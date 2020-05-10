Армия и оружие
RT на русскомПутин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России
Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.
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с чего всё началось
О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается на сайте Кремля.News.ru18:39
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Установочную партию истребителей Су-57 планируется поставить Министерству обороны в 2020 году, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
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