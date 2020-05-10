с чего всё началось

Россия продолжит совершенствовать Вооружённые Силы и оснащать их самыми передовыми образцами оружия. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин.

Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых Сил России

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