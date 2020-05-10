Армия и оружие
РИА НовостиПутин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
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с чего всё началось
О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается на сайте Кремля.News.ruвчера в 18:39
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Единоборства
Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
Общество
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
Происшествия
76 новых случаев коронавируса выявили в Новосибирской области за сутки
По информации оперштаба на 10:00, субботы, 9 мая в Новосибирской области за сутки COVID-19 подтвержден еще у 76 человек.
Kursk.com вчера в 02:32
Происшествия
В Праге осквернили пьедестал памятника Коневу
RT на русском вчера в 13:56
Единоборства
Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249
Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Хоккей
«Монреаль» объявил о переходе Александра Романова
Бывший защитник ЦСКА Александр Романов пополнил состав «Монреаля», информирует пресс-служба клуба НХЛ. Контракт рассчитан на три года.
ProstoProSport 08 мая в 09:01
Общество
Илон Маск перешёл на русский язык, чтобы обругать экс-министра США
Пало-Альто, США, 10 мая 2020, 07:42 — REGNUM Основатель компании Tesla перешёл на русский язык, чтобы ответить на критику бывшего американского министра труда Роберта Райха в социальной сети Twitter.
REGNUM 00:42
Фигурное катание
Плющенко обратился к команде Тутберидзе: «Успокойте своего сотрудника»
Команда Тутберидзе, успокойте своего смешного сотрудника! ответил Плющенко Железнякову, который отписался от Трусовой в Instagram.
Sport.ru вчера в 18:13
Общество
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
Общество
Усиленную проверку автомобилей из-за COVID-19 начнут во Владивостоке
Выборочные проверки автотранспорта начнутся в столице Приморья в ближайшие дни, сообщила пресс-служба краевого правительства.
Российская газета 01:23
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
Общество
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
Российский олигарх миллиардер Мордашов предложил губернаторам четырех субъектов РФ закрыть несколько городов, где расположено его производство, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 00:45
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
Армия и оружие
Шойгу вручил дипломы выпускникам академии Генштаба ВС России
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ, которые получили образование с учетом сирийского опыта.
ТАСС 01:03
Общество
Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы
Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
Ведомости вчера в 15:17
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Здоровье
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Один из наиболее распространенных симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 — утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 08 мая в 07:13
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
Общество
Дистанционное обучение в российских вузах продлится после 12 мая
Обучение в подведомственных Минобрнауки РФ в вузах будет продолжено в дистанционном формате после 12 мая.
Росбалт 08 мая в 14:09
Авто
В России ужесточат требования к ввозу праворульных машин
Минимальный размер таможенной пошлины на ввоз праворульного ТС может составлять 1,5 евро за кубический сантиметр для автомобиля не старше 5 лет с объёмом мотора менее одного литра.
Тарантас Ньюс вчера в 00:18
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru вчера в 05:27
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 08 мая в 06:35
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
Музыка
Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров
YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел РФ отказалось от идеи ужесточать административную ответственность по статье КоАП РФ «Побои», по которой квалифицируется в том числе домашнее насилие, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Кино
Warner Bros. отложила фильм про Супергерл из-за нового «Супермена»
Киноафиша России 07 мая в 05:52
Игры
Фанаты выпустили трейлер короткометражки по Cyberpunk 2077
Трейлер фанатской короткометражки по вселенной игры Cyberpunk 2077 появился на YouTube.
News.ru вчера в 16:39
Происшествия
Технический эксперт Антипов нашел важные улики по делу MH-17
Технический эксперт Юрий Антипов обнаружил любопытные детали касаемо причин гибели авиалайнера MH-17.
ПолитРоссия 08 мая в 15:35