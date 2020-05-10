с чего всё началось

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

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