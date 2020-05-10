с чего всё началось

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Единоборства Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249 Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.

Происшествия В Новосибирской области за сутки выявлено 75 заражений коронавирусом Новосибирск, 10 мая 2020, 09:00 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки на территории Новосибирской области выросло на 75 человек.

Здоровье Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. 205

Общество В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим «С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении. 38

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 45

Общество Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом. 1,6K

Общество Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса. 377

Происшествия Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Здоровье Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 969

Экономика Эксперт спрогнозировал глобальный «распад СССР» из-за пандемии Разворот от глобализации к регионализации в мировом хозяйстве из-за пандемии коронавируса способен вернуть инфляцию в повестку дня глобальной экономики, считает профессор ВШЭ Игорь Липсиц.

Общество Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Приморье С начала введения режима высокой готовности на 4786 человек в Приморье были составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции. 3

Политика Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе.

Общество Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ). 1,8K

Происшествия В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 80 человек Минздрав Челябинской области озвучил данные о заболеваемости коронавирусом на утро воскресенья, 10 мая.

Единоборства Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 6,9K

Общество Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. 21

Общество Москвичей предупредили о резком похолодании Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. 403

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1K

Экономика Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона. 17