Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил президент Владимир Путин в поздравлении выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы, опубликованном на сайте Кремля.
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с чего всё началось
О совершенствовании Вооружённых сил глава государства рассказал, когда поздравлял выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днём Победы, сообщается
 на сайте Кремля.
News.ruвчера в 18:39

Подробнее о событии

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

РИА Новостивчера в 18:04

Путин рассказал о планах по укреплению Вооружённых сил России

RT на русскомвчера в 18:43

Путин заявил, что Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению войск

ТАССвчера в 18:18

Путин пообещал укрепление всех видов войск при любых обстоятельствах

РБКвчера в 18:14

Путин пообещал укреплять Вооруженные силы

Газета.Ru02:12

Путин поставил новые задачи перед будущими военными командирами

URA.Ruвчера в 17:42

Путин: Россия при любых обстоятельствах реализует планы по укреплению войск

Коммерсантъвчера в 17:25
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Общество

Более 320 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке

В больнице в поселке Коммунарка в Москве на лечении находятся более 320 пациентов.
Вечерняя Москва 02:51
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джастин Гэтжи одержал победу над соотечественником Тони Фергюсоном в главном бою в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 и завоевал временный чемпионский пояс в легком весе.
Газета.Ru 01:08
Происшествия

Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

Жители поселка Пугачева в Удмуртии из-за взрывов боеприпасов начали самостоятельно покидать дома.
Российская газета вчера в 13:21
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Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
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Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявлено 75 заражений коронавирусом

Новосибирск, 10 мая 2020, 09:00 — REGNUM Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки на территории Новосибирской области выросло на 75 человек.
REGNUM 02:00
Здоровье

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Общество

В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим

«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
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Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Общество

Гидрометцентр предупредил об угрозе засухи в ряде регионов России

В Гидрометцентре назвали регионы, которым угрожает почвенная засуха, передаёт ТАСС заявление научного руководителя учреждения Романа Вильфанда.
Агробук 08 мая в 03:26
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Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 08 мая в 06:11
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Общество

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:38
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Казахстане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на востоке Казахстана. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 22:46
Общество

В Самару направлены советы о снятии режима самоизоляции

Специалисты Роспотребнадзора направили властям Самарской области рекомендации по снятию ограничений и выхода из режима самоизоляции.
ГТРК Самара 01:37
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Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Армия и оружие

Из Италии на родину вернулись российские военные

REGNUM 08 мая в 21:51
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Экономика

Эксперт спрогнозировал глобальный «распад СССР» из-за пандемии

Разворот от глобализации к регионализации в мировом хозяйстве из-за пандемии коронавируса способен вернуть инфляцию в повестку дня глобальной экономики, считает профессор ВШЭ Игорь Липсиц.
БИЗНЕС Online 01:41
Общество

Почти 5000 нарушителей режима самоизоляции выявили в Приморье

С начала введения режима высокой готовности на 4786 человек в Приморье были составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции.
ДВ-РОСС 02:26
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Политика

Украина назвала звонки Меркель Путину залогом спокойного сна

Дипломат назвал действия главы немецкого правительства залогом мира в регионе.
Lenta.ru 02:33
Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
РИА Новости вчера в 04:32
1,8K
Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили у 80 человек

Минздрав Челябинской области озвучил данные о заболеваемости коронавирусом на утро воскресенья, 10 мая.
Эхо Москвы в Челябинске 02:36
Единоборства

Уайт анонсировал титульный бой для Петра Яна

Ранее сообщалось, что летом россиянин должен провести бой с первым номером легчайшего веса бразильцем Марлоном Мораесом.
Советский спорт 02:22
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,9K
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости вчера в 06:11
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Общество

Врач перечислил угрозы выхода на улицу в жару во время эпидемии

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала об опасности выхода на улицу в теплую погоду в условиях распространения коронавируса, передает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 01:58
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Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,3K
Общество

В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви

Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
1K
Экономика

Власти Кубани попросили Ростуризм о поддержке курортной отрасли

Власти Кубани направили в Ростуризм письмо с предложениями о мерах поддержки санаторно-курортной отрасли, в числе прочего они попросили помочь предприятиям сферы гостеприимства получить льготы по НДС и налогу на прибыль, сообщает администрация региона.
РИА Новости 08 мая в 08:34
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Общество

В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая

Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия вчера в 11:17
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Политика

В Крыму оценили шансы Зеленского на установку колокола в Симферополе

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина прокомментировала идею президента Украины Владимира Зеленского об установке колокола на полуострове.
РЕН ТВ вчера в 14:56
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