Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.
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с чего всё началось

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
ТАСС10:25

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Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

REGNUM10:31

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Вести.Ru10:44

Путин рассказал о позитивном отношении курдов к российским военным патрулям

News.ru10:43

Путин рассказал о поддержке военной полиции РФ в Сирии курдами

РЕН ТВ10:39

Путин защитил курдов от телевизионной «ахинеи»

Российская газета11:49

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

ТАСС10:25

Путин заявил о поддержке России со стороны курдов

Взгляд.ру10:24
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Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от исков к «Газпрому» на $12,2 млрд

"Нафтогаз" готов отказаться от последних исковых требований к "Газпрому" на сумму 12,2 миллиарда долларов при условии получения компенсации, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
РЕН ТВ 16:09
Политика

Россия и Украина проводят газовые переговоры в Вене

Российские и украинские министерства энергетики и главы государственных энергетических компаний в четверг, 28 ноября, обсудили вопросы поставок российского природного газа на Украину и транзита газа в Европу, сообщило в четверг министерство энергетики России.
Кривое-зеркало.ру вчера в 23:34
Футбол

Тедеско ответил Дзюбе на слова о войне со «Спартаком»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско выразил удовлетворение тем, что футболисты санкт-петербургского "Зенита" "горячо настроены" на предстоящий матч чемпионата России.
РИА Новости 06:43
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Два человека погибли после нападения на Лондонском мосту

Коммерсантъ 16:12
Недвижимость

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На погашение ипотеки при покупке однокомнатной квартиры на вторичном рынке жители Москвы вынуждены потратить в среднем 24 года.
Газета.Ru вчера в 12:55
Кино

Роберта Дауни-младшего увидели в роли Тони Старка в «Черной вдове»

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Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
RT на русском 14:10
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Политика

Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал закон, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.
RT на русском 11:47
Происшествия

Жительницу Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы

Известия 15:17
Экономика

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
REGNUM 12:20
Политика

На Украине увидели растление страны газом

Природный газ растлил Украину и усилил разделение ее населения на бедных и богатых.
РЕН ТВ 16:40
Общество

Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Общество

Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур

Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
RT на русском 08:24
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК вчера в 07:49
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online вчера в 10:08
Футбол

Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»

Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Вести.Ru 16:24
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь»

Министерство обороны РФ опубликовало видео запуска межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.
Накануне.Ru 00:28
Общество

Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн

РЕН ТВ вчера в 03:45
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Ведомости 05:31
Транспорт

Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург

Владимир Путин принял участие в открытии скоростной платной автотрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 27 ноября в 06:50
Происшествия

Водитель в Башкирии сбил на дороге пять детей

Известия 15:01
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru 27 ноября в 12:44
Шоу-бизнес

Плющенко заявил, что ему угрожали «облить кислотой» и «вырезать семью»

Угрозы в адрес сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саши действительно были, но Рудковская не намерена комментировать их в интересах следствия, само заявление в правоохранительные органы было написано около месяца назад, заявила в эфире передачи «ЯнаСупер» сама Рудковская.
Московский Комсомолец 11:08
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России

Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
Политика Сегодня 01:52
Здоровье

Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Коммерсантъ 27 ноября в 15:36
Авто

«Автомобиль года» определил тройку лучших многоцелевых авто в России

CarsWeek.ru 27 ноября в 13:17
Армия и оружие

В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции

Начало испытаний в Турции С-400 вызывает беспокойство у США, Вашингтон продолжает обсуждать с Анкарой этот вопрос, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 26 ноября в 11:47
Музыка

«Все, как мы любим»: Шнуров оценил эротический номер на «Голосе»

Пошлые шутки Сергея Шнурова и Константина Меладзе, "парализующее оружие" Валерия Сюткина и героический поступок участницы из команды Полины Гагариной: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах восьмого выпуска нового сезона музыкального шоу Первого канала "Голос".
Газета.Ru 16:15
Происшествия

Глава Минздрава Ростовской области задержана

Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.
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