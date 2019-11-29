Политика
REGNUMПутин рассказал о поддержке курдов в Сирии
Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.
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с чего всё началось
Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.ТАСС10:25
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Политика
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Общество
Под Благовещенском закончили строительство моста в Китай через Амур
Под Благовещенском закончено строительство российской части моста из РФ в КНР через реку Амур.
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В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
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Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
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Общество
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Футбол
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Транспорт
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Хакеры создали новый вирус для хищения денег у банков России
Новый вирус для хищения денег через мобильные банковские приложения появился в России.
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В США обеспокоены началом испытаний С-400 в Турции
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Происшествия
Глава Минздрава Ростовской области задержана
Ранее ФАС России выявила в Ростовской области признаки антиконкурентного соглашения при проведении закупок на утилизацию медицинских отходов в 2017-2018 годах.