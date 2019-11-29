Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

с чего всё началось

Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

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