Политика

Вести.RuВести.RuПутин рассказал о поддержке курдов в Сирии

В свою очередь, председатель Совета федеральной национально-культурной автономии курдов Фархат Патиев пожаловался, что некоторый эксперты, которые появляются в СМИ, оскорбляют в том числе и курдский народ. У России с курдами исторически хорошие отношений, ответил Владимир Путин.
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с чего всё началось

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
ТАСС10:25

Подробнее о событии

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

REGNUM10:31

Путин нашел ахинею на российском телевидении

Lenta.ru11:34

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Вести.Ru10:44

Путин рассказал о поддержке военной полиции РФ в Сирии курдами

РЕН ТВ10:39

Путин защитил курдов от телевизионной «ахинеи»

Российская газета11:49

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

ТАСС10:25

Путин заявил о поддержке России со стороны курдов

Взгляд.ру10:24
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Происшествия

Полиция Великобритании признала нападение на Лондонском мосту терактом

Cкотленд-Ярд признал нападение на Лондонском мосту терактом. Об этом сообщается на странице в Twitter столичной полиции.
Газета.Ru 11:45
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
РИА Новости 05:18
Политика

В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
РИА Новости 04:41
Экономика

Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
РИА Новости 04:34
Спорт

НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории

РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
Газета.Ru 11:16
Политика

Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона

Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Известия 11:49
Политика

В Севастополе россиянку арестовали за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники спецслужб задержали в Севастополе гражданку России по подозрению в государственной измене, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:59
Политика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с Россией по транзиту газа

Европейская комиссия станет посредником в переговорах Украины и России по газу, заявили в «Нафтогазе».
Московский Комсомолец 12:11
Здоровье

Только дженерики: больные муковисцидозом лишились импортных лекарств

Из российских аптек пропали зарубежные проверенные препараты для лечения больных редким и тяжелым заболеванием муковисцидоз.
Вести.Ru 10:16
Политика

Названо место проведения саммита «нормандской четверки»

Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Известия 11:32
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Происшествия

В Белгороде уволят учителя информатики, который подрался с учеником

Бел.Ру 10:31
Политика

Путин провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям

Совещание глава государства провёл в одной из столиц Северного Кавказа – Нальчике, передает Общественное телевидение России.
Общественное телевидение России 11:17
Политика

Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
Армия и оружие

Россия обменяет Малайзии истребители за пальмовое масло

Россия предложила Малайзии обменять часть истребителей Су-30МКМ и МиГ-29 на Су-35 или МиГ-35 с вероятной доплатой пальмовым маслом.
Ferra 10:43
Происшествия

СК задержал еще одного фигуранта дела о беспорядках в Москве

Задержан еще один фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 30-летний Сергей Суровцев, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 06:53
Политика

В заседании по MH17 смогут принять участие наблюдатели от России

В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание (9 марта по MH17).
РИА Новости 11:07
Здоровье

Доктор Мясников научил бороться с раком при помощи чая

Популярный телеведущий и врач Александр Мясников рассказал зрителям о полезных свойствах чай – оказалось, напиток может помочь в профилактике раковых заболеваний и инфарктов.
Волга-Каспий 04:26
Политика

Делегация Украины сорвала выступление представителя России в ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек сообщил, что украинская делегация совершила попытку сорвать его выступление на форуме по вопросам меньшинств в ООН, проходящем в Женеве.
Газета.Ru вчера в 19:24
Происшествия

Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро

Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
РИА Новости 10:37
Футбол

Тренер «Сочи» прокомментировал ситуацию с ангиной в команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Роман Березовский высказался об эпидемии ангины в команде перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом».
RT на русском 11:26
Спорт

Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
RT на русском 07:28
Футбол

Новый исполнительный директор АПЛ уволился до вступления в должность

Дэвид Пемсел покинул пост исполнительного директора Английской премьер-лиг (АПЛ) до того, как официально приступил к исполнению обязанностей.
Газета.Ru 11:58
Шоу-бизнес

Соседов: у Софии Ротару есть покровители в российской власти

Вечерний курьер 02:12
Общество

В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 09:35
Армия и оружие

Зеленский упразднил прапорщиков в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий воинские звания для сержантского и старшинского состава в соответствии со стандартами НАТО.
Известия 06:57
Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
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