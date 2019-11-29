Политика

REGNUMREGNUMПутин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Курдское население, проживающее в районе сирийско-турецкой границы, позитивно относится к военной полиции РФ, поскольку понимает, что российская сторона находится там с благими намерениями.
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с чего всё началось

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.
ТАСС10:25

Подробнее о событии

Путин рассказал о поддержке военной полиции РФ в Сирии курдами

РЕН ТВ10:39

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

Вести.Ru10:44

Путин рассказал о позитивном отношении курдов к российским военным патрулям

News.ru10:43

Путин: курды поддерживают российскую военную полицию в Сирии

Аргументы и Факты11:47

Путин рассказал о поддержке курдов в Сирии

REGNUM10:31

Путин: военная полиция России встречает поддержку со стороны курдов в Сирии

ТАСС10:25

Путин заявил о поддержке России со стороны курдов

Взгляд.ру10:24
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
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