Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сирии со стороны курдского населения ощущается поддержка действий военной полиции РФ. Подразделения военной полиции действуют на сирийско-турецкой границе. Путин отметил, что курды видят, что полиция РФ пришла в регион для защиты курдов и их интересов.

Путин рассказал о поддержке военной полиции РФ в Сирии курдами

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