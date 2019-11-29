Политика
РЕН ТВПутин рассказал о поддержке военной полиции РФ в Сирии курдами
Президент России Владимир Путин сообщил, что в Сирии со стороны курдского населения ощущается поддержка действий военной полиции РФ. Подразделения военной полиции действуют на сирийско-турецкой границе. Путин отметил, что курды видят, что полиция РФ пришла в регион для защиты курдов и их интересов.
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с чего всё началось
Военная полиция РФ в районе турецко-сирийской границы встречает поддержку со стороны курдов, так как всем очевидно, что ВС РФ пришли туда для защиты. На это обратил внимание в пятницу президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.ТАСС10:25
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