О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.

Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.

Путин рассказал о «полном контакте» с Зеленским

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