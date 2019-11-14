Политика
Газета.RuПутин рассказал о «полном контакте» с Зеленским
Ранее первый лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что тот готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным и провести переговоры.
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О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
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Происшествия
Возбуждено уголовное дело после стрельбы в колледже в Благовещенске
В Следственном комитете Амурской области возбудили уголовное дело после стрельбы в одном из колледжей из Благовещенска.
Общество
Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить
Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
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В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Музыка
Бузова пообещала выступить на Евровидении
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте в Москве объявила о планах поучаствовать в международном песенном конкурсе Евровидение, пишет 14 ноября teleprogramma.pro.
Шоу-бизнес
«Опять залетела»: Лобода показала беременный живот
Светлана Лобода удивила поклонников своим новым постом в социальных сетях. На фото в Инстаграм виден беременный живот звезды.
Политика
В Молдавии утвердили новое правительство
Молдавский парламент утвердил новый состав правительства под руководством экс-министра финансов Иона Кику.
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Хоккей
Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды.
Шоу-бизнес
Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
В июле 2017 года некоторые СМИ сообщили о том, что Константин Эрнст женился на Софье Заике. Однако никаких подтверждений тому не было.
Космос
Virgin Galactic и Under Armour показали скафандр для космических туристов
Футбол
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России
РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Происшествия
Задушившие российского подростка в подвале полиции сели в тюрьму
Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям.
Общество
Сергей Петров решил продать «Рольф»
Кипрская компания Delance Limited контролируется трастом в интересах семьи основателя «Рольфа» Сергея Петрова, 1,68% принадлежит Игорю Малярову.
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии
Российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии после того, как Минюст признал деятельность чешской организации "Человек в беде" нежелательной на территории России.
Авто
В Дубае показали самый мощный в мире серийный гиперкар
В интервью TopGear.com, глава компании Aspark Масанори Йошида сообщил, что со времени первого появления модели в 2017 году компания в поте лица делает так, чтобы создать его не просто быстрее, а самым быстрым.
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
13 ноября на совет директоров "Ростелекома" обсудит параметры сделки, которая будет закрыта в I квартале 2020 г. Напомним, сейчас "Ростелекому" принадлежат 45% Tele2.
Армия и оружие
Россия призвала США вернуть нефтяные месторождения Сирии
США должны вернуть контроль над сирийскими нефтяными месторождениями властям страны и покинуть Сирийскую Арабскую Республику (САР), заявил 14 ноября первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
Общество
ГД приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад
Государственная дума в четверг, 14 ноября, приняла закон, закрепляющий в Семейном кодексе РФ возможность преимущественного приема детей в начальные классы школы и детские сады, в которых уже учатся братья и сестры.
Армия и оружие
США пригрозили Египту санкциями из-за покупки у России Су-35
Госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марка Эспер предупредили Египет о возможных санкциях в связи с решением Каира продолжить закупку российских истребителей Су-35, передает The Wall Street Journal.
Политика
Госдума нашла попытки иностранного вмешательства в 19 регионах
Ранее Пискарев уже сообщал, что в комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ из регионов поступают материалы о деятельности иностранных НКО, призывающих к нарушению российского законодательства, и думская комиссия намерена разобраться в представленных материалах.
Политика
Новый министр обороны Украины назвал Россию врагом
Россия — враг Украины, заявил в своем фейсбуке министр обороны последней Андрей Загороднюк.
Единоборства
Харитонов нокаутом проиграл на турнире Bellator 234
На турнире Bellator 234 в Тель-Авиве прошел бой Сергея Харитонова против британца Линтона Васселла.
Здоровье
Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России
Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.