Политика

REGNUMREGNUMПутин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»

Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет. Позиция Кремля давно известна — переговоры ради переговоров российское руководство проводить не собирается. Любые переговоры должны приносить результат.
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Владимир Путин
О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 15:17

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