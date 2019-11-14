Политика
REGNUMПутин отказался встречаться с Зеленским до «нормандского саммита»
Путин прямо заявил, что ни о какой двусторонней встрече с Зеленским до саммита в «нормандском формате» на высшем уровне речь не идет. Позиция Кремля давно известна — переговоры ради переговоров российское руководство проводить не собирается. Любые переговоры должны приносить результат.
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О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
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Политика
Путин назвал чушью реверс газа на Украину из Европы
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности реверса газа на Украину из Европы, сообщает РИА "Новости".
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Обвиняемый по делу об угрозах судье Вересов арестован
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Идея самодекларирования заключается в том, что клиент сообщает в банк о своем доходе и эти данные становятся частью его кредитной истории на какой-то период времени, говорит зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов.
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На тренировку клуба КХЛ «Адмирал» привели кота с рейса «Аэрофлота»
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РБК 07:36
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Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала новые заявления Совместной следственной группы (JIT) о причастности России к крушению рейса МH17 в Донбассе в 2014 году.
РИА Новости 09:47
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Коллеги историка Соколова оплатили ему адвоката
Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве Анастасии Ещенко, Александр Почуев рассказал, что гонорар ему заплатили коллеги доцента.
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Путин считает, что критика в отношении власти должна сохраняться
Критика, считает президент, должна сохраниться, быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти.
Росбалт 14:45
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Англия забила 7 голов Черногории, дубль Краля вывел Чехию на Евро-2020
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Важная деталь – Соник в новом видео стал больше похож на классического персонажа из видеоигр, чем это было в предыдущем трейлере.
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Обматеривший полицейских псковский чиновник ушел в отставку
Глава Печорского района Дмитрий Сопотов сложил свои полномочия после публикации видеозаписи, на которой он оскорбляет сотрудников полиции.
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Компания "Северомуйский тоннель-2", учрежденная группой "Сибантрацит", предложила правительству РФ заключить концессионное соглашение на строительство второго Северомуйского тоннеля на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в Бурятии.
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Стрельба произошла в калифорнийской школе
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