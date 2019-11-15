Политика

Вести.RuВести.RuПутин рассказал о «полном контакте» с Зеленским и возможности встречи

О встрече президентов России и Украины до саммита в "нормандском формате" речи не идет. С соответствующим заявлением выступил Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС. По словам российского лидера, никто не заинтересован во встрече — ни он сам, ни Владимир Зеленский.
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Владимир Путин
О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи.
— Владимир ПутинКоммерсантъ 15:17

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