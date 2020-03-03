Политика
Газета.RuПутин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».Ведомости02:00
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Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Происшествия
В Перми на площадке НИИПМ произошел хлопок
В Кировском районе Перми сегодня произошел хлопок на площадке НИИ Полимерных материалов.
Энергетика
«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%
Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
Здоровье
Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса
Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса.
Общество
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Музыка
Киркоров высказался о перспективах Little Big на «Евровидении»
Российский певец Филипп Киркоров высказался о перспективах группы Little Big на «Евровидении».
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Экономика
Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации
Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы из-за коронавируса
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Биатлон
Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Последнее февральское обновление Windows 10 может вызвать ошибки в работе системы.
Армия и оружие
В Польше начались масштабные учения с участием военных США
Как написал министр в своём Twitter, в учениях примут участие 37 тысяч солдат, из них 20 тысяч из США.
Политика
Лавров надеется на прогресс по Идлибу после встречи Путина и Эрдогана
Москва надеется, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогут разрешить ситуацию вокруг Идлиба, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Авто
BMW представил электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Общество
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища
В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
Космос
Прототип корабля Starship SpaceX лопнул во время испытаний
Прототип космического корабля Starship SN1 для межпланетных полетов SpaceX Илона Маска лопнул при наддуве жидким азотом.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Авто
Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar
В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
Авто
Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным
Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.
Общество
Ялтинский международный форум перенесли из-за коронавируса
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти с 23 по 25 апреля, переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.
Армия и оружие
ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг данные о том, что войска в Идлибе спровоцировали так называемый "гуманитарный кризис" в результате обострения обстановки, они "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".
Происшествия
Арестованный экс-министр Абызов решил жениться
Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
Авто
В России начались продажи нового Kia Seltos
Кроссовер представлен у дилеров в 20 вариантах В России начались продажи нового кроссовера Kia Seltos, говорится в сообщении Kia Motors Russia & CIS.
Футбол
Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу
Встречу между московскими "Спартаком" и ЦСКА, которая состоится 4 марта, обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Игры
Marvel анонсировала мобильную RPG в открытом мире
Marvel Entertainment представила мобильную игру Marvel Future Revolution. Это будет мультиплеерная RPG в открытом мире.