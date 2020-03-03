с чего всё началось

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Энергетика «Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40% Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).

Экономика Минэнерго предлагает создать в России единого оператора газификации Министерство энергетики России предлагает создать единого регионального оператора газификации, который бы отвечал в том числе за строительство межпоселковых и поселковых газопроводов.

Биатлон Губерниев прокомментировал новость о поддельных подписях Родченкова Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию относительно поддельных подписей Григория Родченкова в документах биатлонисток Яны Романовой, Ольги Вилухиной и Ольги Зайцевой, предоставленных МОК, передает URA.RU.

Политика Лавров надеется на прогресс по Идлибу после встречи Путина и Эрдогана Москва надеется, что предстоящие переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана помогут разрешить ситуацию вокруг Идлиба, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.

Авто Bentley представила новый Bentley Mulliner Bacalar В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.

Авто Новый Porsche 911 Turbo S стал 650-сильным Купе стало мощнее предшественника и теперь разгоняется до первой «сотни» за 2,7 секунды вместо прежних 2,9. Известны и российские цены: 911 Turbo S Coupé стоит от 15 450 000 рублей, 911 Turbo S Cabriolet — от 16 250 000 рублей.

Общество Ялтинский международный форум перенесли из-за коронавируса Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти с 23 по 25 апреля, переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.

Армия и оружие ЦПВС опроверг данные о «гуманитарном кризисе» в Идлибе Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) опроверг данные о том, что войска в Идлибе спровоцировали так называемый "гуманитарный кризис" в результате обострения обстановки, они "тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности".

Происшествия Арестованный экс-министр Абызов решил жениться Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.