Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
Несистемная оппозиция необходима, она влияет на конкретную жизнь на местном уровне, заявил
 президент России Владимир Путин в интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин рассказал о пользе несистемной оппозиции

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Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
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BMW представил электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
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В Чебоксарах девочка умерла на уроке плавания в школе

РБК 08:02
Общество

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища

В Крыму из-за теплой погоды обмелели водохранилища. Об этом сообщается на сайте республиканского Гидрометцентра.
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Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который должен был пройти с 23 по 25 апреля, переносится на неопределенный срок из-за коронавируса.
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Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов, арестованный по обвинению в создании преступного сообщества, подал заявление о заключении брака со своей невестой Валентиной Григорьевой.
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Иванов рассудит «Спартак» и ЦСКА в Кубке России по футболу

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