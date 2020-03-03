Политика
Газета.RuПутин рассказал о пользе несистемной оппозиции
Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.Российская газета02:34
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Музыка
Киркоров оценил шансы Little Big на победу на Евровидении
У группы Little Big, которая представит Россию на предстоящем Евровидении, есть шансы на победу.
Гаджеты
Последнее февральское обновление Windows 10 вызывает сбои в работе ОС
Последнее февральское обновление Windows 10 может вызвать ошибки в работе системы.
Фигурное катание
Тарасова пожелала здоровья завершившей карьеру фигуристке Сотниковой
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить профессиональную карьеру.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Происшествия
В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы
Ученики московской школы получили ожоги глаз после пребывания в классе с работающей кварцевой лампой открытого типа, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы.
Гаджеты
В России поступил в продажу Honor View 30 Pro
С 3 марта новый Honor View 30 Pro официально продается в российском интернет-магазине Honor.
Армия и оружие
Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом
Турецкие военные сбили самолет сил Сирии в небе над провинцией Идлиб. Об этом во вторник, 3 марта, сообщает агентство SANA.
Космос
Решена загадка гигантских «ватных» планет
Ученые выдвинули гипотезу, согласно которой это несоответствие объясняется тем, что кажущийся гигантский размер «рыхлой» планеты обусловлен кольцами.
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос на 52 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 52,07 копейки - до 73,9385 рубля, курс доллара увеличился на 11,63 копейки - до 66,4437 рубля, следует из данных Банка России.
Экономика
Путин назвал цены на нефть приемлемыми
Российский президент Владимир Путин считает, что для экономики России текущая стоимость нефти является приемлемой.
Происшествия
У вернувшегося из Италии россиянина подтвердился коронавирус
У россиянина, который вернулся из Италии, обнаружили коронавирус COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России.
Общество
На Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом
Как уточняет «112 Украина», данный случай коронавируса зафиксировали в Черновицкой области страны.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Экономика
Новое правительство лишило продюсеров обещанных субсидий на 2020 год
Правительство сократило сумму бюджетных средств, которые российские продюсеры рассчитывали получить в 2020 году.
Биатлон
Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях в деле российских биатлонисток.
Политика
Роухани пригласил Путина на астанинский саммит в Иран
«В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране», — сказал дипломат на встрече в Совете Федерации РФ.
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Армия и оружие
Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России
Новый полицейский бронеавтомобиль создают в России. Об этом "РИА Новостям" заявил гендиректор компании "ВПК" Александр Красовицкий.
Политика
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Игры
Hardspace: Shipbreaker выйдет не только на PC, но и на консолях
Издательство Focus Home Interactive объявило, что симулятор утилизатора космических кораблей Hardspace: Shipbreaker выйдет не только на PC, но и на PlayStation 4 и Xbox One.
Происшествия
На Кубани раскрыто преступное сообщество правоохранителей
На Кубани следователи обнаружили преступное сообщество, куда входили сотрудники правоохранительных органов, сообщает СУСК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи — родителей, супруги Юлии и детей.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Общество
«Ъ»: «Силовые машины» намерены выйти из СП с Siemens
Хоккей
Александр Овечкин: вся команда старается помочь Ковальчуку
Напомним, что "Вашингтон" в гостях обыграл "Миннесоту" со счетом 4:3. Илья Ковальчук, перешедший в стан "столичных" из "Монреаль Канадиенс", заработал первое очко в новой команде.
Происшествия
Строителю Приморского океанариума дали 12 лет колонии за растрату
По версии следствия, Поплавский и еще один фигурант дела, экс-гендиректор компании НПО «Мостовик» Олег Шишов, растратили при строительстве океанариума более 1,1 миллиарда рублей, а также получили еще 145 миллионов рублей в качестве коммерческого подкупа за приемку работ.
Армия и оружие
В Кремле надеются минимизировать риск конфронтации России и Турции
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле надеются абсолютно минимизировать риск конфронтации между российскими и турецкими силами.
Происшествия