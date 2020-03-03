Политика

Газета.RuГазета.RuПутин рассказал о пользе несистемной оппозиции

Президент России Владимир Путин, заявил, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь страны. Об этом президент рассказал в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
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с чего всё началось
Об отношении к несистемной оппозиции и ее пользе, о необходимости наказания за несанкционированные акции, а также о своих эмоциях от деятельности волонтеров президент РФ Владимир Путин рассказал в седьмой серии видеоинтервью ТАСС
, посвященной гражданскому обществу и иноагентам.
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Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

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Общество

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Губерниев прокомментировал поддельные подписи Родченкова

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Роухани пригласил Путина на астанинский саммит в Иран

«В рамках телефонного разговора президент Роухани пригласил своего коллегу Владимира Путина на астанинский саммит, который на ротационной основе скоро пройдет в Иране», — сказал дипломат на встрече в Совете Федерации РФ.
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Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки

Известия вчера в 11:42
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