Политика
Газета.RuПутин рассказал о помощи Китаю в обороне
Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия помогла КНР создать специальную систему, которая рассказывает о ракетном нападении.
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Не знаю, большой тайны, наверное, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН — систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР.
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Путин рассказал о помощи КНР в создании системы предупреждения о ракетном нападении
Интерфаксвчера в 13:56
Путин рассказал о содействии Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении
Коммерсантъвчера в 13:52
Россия разрабатывает для Китая систему предупреждения ракетного нападения
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