Политика
Lenta.ruПутин рассказал о помощи Китаю в усилении обороноспособности
Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.
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Футбол
Виктор Гончаренко: «Тяжело принять результат, но надо»
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (0:2). — Тяжело принять результат, но надо.
Sportbox.RU 15:54
Экономика
BCG заявила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
Управляющий директор и партнер BCG, глава экспертной практики Digital в России и СНГ Макс Хаузер объяснил РБК, что в 2010–2018 годах в России произошел «феноменальный» рост числа безналичных карточных трансакций.
Известия 03:26
Шоу-бизнес
«Ленком» отказал вдове Караченцова в памятном концерте
Супруга покойного актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявляет, что памятный концерт, посвященный ее мужу, который был назначен на 21 октября в театре "Ленком", не сможет состояться.
Дни24 09:36
Политика
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд
США повысят тарифы на импорт из ЕС в $7,5 млрд США с 18 октября введут 10-процентные пошлины на самолеты Airbus и 25-процентные — на отдельные виды продовольствия и промтоваров из Евросоюза, суммарно на $7,5 млрд.
Коммерсантъ 13:44
Авто
Toyota RAV4 прошел новый «лосиный тест»
Кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, который еще недавно провалил «лосиный тест», вдруг стал в нем одним из лучших.
Автоновости дня 06:00
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Наука
В Татарстане нашли возможный очаг эпидемии чумы
Немецкие ученые нашли в татарстанском Лаишево корни второй в истории пандемии чумы, которая бушевала в Европе в XIV—XVIII веках.
Реальное время вчера в 10:54
Здоровье
Эксперты назвали натуральные продукты, защищающие от закупорки артерий
С закупориванием артерий отлично борются листовые овощи.
ФедералПресс вчера в 03:28
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru 11:52
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 07:54
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в настоящий момент борется с тяжелым заболеванием в одной из столичных клиник, продолжают хранить молчание и не комментируют слухи о состоянии телезвезды.
Наша версия вчера в 10:48
Происшествия
Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов
Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.
Lenta.ru вчера в 22:19
Политика
Путин оценил негативное освещение событий на Украине на российском ТВ
По мнению президента, если граждане Украины считают, что их страна негативно освещается на российском телевидении, то в российских программах «чего-то не хватает».
РБК 15:35
Автоспорт
Гонка DTM пройдёт на трассе под Петербургом
Соглашение о проведении соревнований на новой трассе "Игора Драйв" в четверг, 3 октября, подписали исполнительный директор ITR GmbH Ахим Кострон и исполнительный директор ООО "Игора Драйв" Вадим Войтенков.
Neva.Today 08:48
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались после двух лет отношений.
ОК! 01 октября в 23:06
Политика
Сегодня Путин проведет совещание по модернизации здравоохранения
2 октября президент России Владимир Путин встретится с правительством для обсуждения проблем в первичном звене здравоохранения.
ПроТуймазы 01 октября в 23:58
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Единоборства
Емельяненко опубликовал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своего конфликта с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Известия 05:24
Наука
Небольшое похудение позволяет погрузить диабет в спячку
Собеседник 01 октября в 10:20
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытательного полета
Во время испытательного полета самолета МС-21 возникла техническая неисправность. Проблема связана с работой стойки шасси.
Коммерсантъ 05:06
Экономика
Санкции США ударили по владельцу танкеров «Ямал СПГ»
Введенные 25 сентября санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту «Новатэка» — «Ямал СПГ».
URA.Ru 30 сентября в 14:13
Футбол
Капитан сборной Нигерии на Олимпиаде-2008 скончался в 31 год
Промис был капитаном олимпийской сборной Нигерии на Играх-2008 в Пекине, которая выиграла серебро. Наши мысли и молитвы сейчас с его семьей.
Матч ТВ 15:51
Политика
«Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа
Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Экономика сегодня 06:40
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутии за народный «Оскар»
Говорит Москва 04:43
Культура
Умер известный чешский певец Карел Готт
Дни24 вчера в 05:11