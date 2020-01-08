Политика
Газета.RuПутин рассказал о попытках помешать отношениям РФ и Турции
Владимир Путин отметил успешное взаимодействие России и Турции, несмотря на попытки ряда международных игроков помешать развитию отношений двух стран.
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Успешная реализация масштабного совместного проекта по строительству трансчерноморского газопровода наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты.
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Происшествия
На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой
Футбол
Суперкубок Испании. Кроос забил «Валенсии» прямым ударом с углового
На 16-й минуте полузащитник «Реала» Тони Кроос открыл счет, забив прямым ударом с углового.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, — военный обозреватель «Новой газеты» Фельгенгауэр
США ответят на ракетные удары Ирана, и этот ответ будет серьезным, - считает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Централ Партнершип", за новогодние каникулы "Холоп" заработал 1,8 миллиарда рублей.
Армия и оружие
Глава Минобороны Ирана высказался о дальнейших действиях против США
Глава Минобороны Ирана Амир Хатами высказался о дальнейших действиях, которые Тегеран готов предпринять против США в продолжение ночных ракетных атак.
Армия и оружие
Опубликованы спутниковые снимки результатов удара по базе США в Ираке
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от звания членов королевской семьи.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Кино
В Сети появились первые фото Роберта Паттинсона в роли Бэтмена
Здоровье
В 2020 году изменятся льготы для инвалидов всех групп
Из-за большого количества фальсификаций диагнозов грядет пересмотр и переосвидетельствование по новым правилам всех тех, у кого 2 и 3 группы инвалидности.
Общество
Украинец спасся, решив вылететь из Тегерана на день позже
Украинец, международный обозреватель, Андрей Бузаров остался в живых, не полетев сегодня из Тегерана в Киев на рейсе "Международный авиалиний Украины".
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Политика
В ООН приветствовали заявление Трампа по Ирану
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что Антониу Гутерриш приветствует заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке.
Кино
Джеймс Кэмерон показал концепт-арт «Аватара 2»
Джеймс Кэмерон опубликовал картинки с концепт-артом продолжения блокбастера «Аватар».
Общество
Украинский самолёт над Тегераном всё же сбили
Помимо прочего, судя по фотографиям, представленным на месте крушения, фюзеляж пассажирского авиалайнера получил неизвестные повреждения в виде отверстий, которые могут оставаться от поражающих элементов зенитных ракет, однако, по оценкам специалистов, этот вовсе не означает, что самолёт был сбит Ираном.
Футбол
ЦСКА может приобрести бразильского форварда «Удинезе»
Московский ЦСКА заинтересован в приобретении нападающего "Удинезе" Фелипе Визеу, сообщает Tutto Udinese.
Космос
Стало известно меню первого космического экипажа Индии
В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что его страна отправит на орбиту первый национальный экипаж к 2022 году, когда Индия будет отмечать 75 лет независимости.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Происшествия
В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо
Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ Следственного комитета Юлия Иванова.
Энергетика
Лукашенко устроил нефтяной коллапс в Белоруссии из-за 10 долларов
Александр Лукашенко отказался санкционировать подписание контрактов на поставку российской нефти белорусским НПЗ без скидки $10 с тонны.
Политика
В Госдуме сочли довольно мягким заявление Дональда Трампа по Ирану
Антииранские санкции могут стать выходом из ситуации, чтобы избежать применение силы в регионе, - заявил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа.
Политика
Медведев поручил оценить угрозы для россиян на Ближнем Востоке
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил ведомствам и спецслужбам в части компетенций правительства проанализировать до конца недели угрозы для безопасности россиян на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Политика
Раскрыты детали послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж».