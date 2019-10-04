Политика

Российская газетаРоссийская газетаПутин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Причиной выхода США из ДРСМД была не Россия и не мифические нарушения договора Москвой, а интересы Соединенных Штатов в Азии. Такое мнение высказал на заседании клуба "Валдай" в Сочи президент РФ Владимир Путин. Он пообещал зеркальный ответ в случае возникновения угроз со стороны Вашингтона.
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Путин назвал причину выхода США из ДРСМД

Интерфаксвчера в 13:38

Путин заявил о зеркальном ответе России при размещении ракет США в Азии

РБКвчера в 16:23

Путин предупредил о зеркальном ответе на возможное размещение РСМД США в Азии

Известиявчера в 13:58

Путин считает, что США работали как минимум несколько лет над ракетой, запрещенной ДРСМД

ТАССвчера в 14:40

Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США

Российская газетавчера в 18:35

Путин: Европа и США до сих пор не ответили на заявления России об РСМД

RT на русскомвчера в 13:17

Путин рассказал о попытке США «надуть» Россию до выхода из ДРСМД

РИА Новостивчера в 14:00
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено вчера в 23:59, Вашингтон
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Минфин предложил изменить подходы к сбору налогов с Google и Facebook

Минфин предлагает изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации, такие как Google, Facebook и Apple, делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом.
Ведомости вчера в 02:25
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«Краснодар» в матче Лиги Европы уступил «Хетафе»

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на поле домашней арены проиграл испанскому "Хетафе" со счетом 1:2.
Вести.Ru вчера в 17:01
Политика

Порошенко в бешенстве: всё пошло не по плану

Бывший президент Украины Пётр Порошенко был очень заинтересован в том, чтобы конфликт на Донбассе продолжался как можно дольше.
Rusvesna.su вчера в 20:30
Экономика

Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании

«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 02 октября в 04:45
Политика

Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю

Ведущий назвал мразью написавшего в эфир мужчину по фамилии Хасанов.
Lenta.ru вчера в 14:00
Общество

Россияне назвали необходимой для счастья зарплату в 161 тыс. рублей

РБК вчера в 22:23
Политика

Польша попытается сменить поставщика газа

Планируется, что 2022 году Варшава будет обеспечиваться сжиженным природным газом из Катара и Соединенных Штатов, а также топливом, поступающим через Baltic Pipe из Норвегии.
Политическая Экспертиза вчера в 13:48
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Половина лица Бочкаревой парализована после скандала с наркотиками

Народные новости вчера в 19:04
Энергетика

Минфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель

Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
Известия вчера в 19:12
Политика

Путин рассказал об избежавшей гражданской войны России

Только благодаря трудолюбию и терпению россиян РФ смогла избежать в 90-е гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений, считает президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Изувеченная мужем Рита Грачева написала книгу «Счастлива без рук»

Маргарита Грачева, которую из ревности изувечил собственный муж, написала книгу «Счастлива без рук», в которой рассказала свою историю любви, обернувшуюся трагедией.
Известия 02 октября в 10:53
Политика

Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после выступления Путина

РИА Новости вчера в 18:42
Интернет

Компания Facebook выпустила мессенджер для пользователей Instagram

Американская компания Facebook анонсировала запуск мессенджера Threads для пользователей Instagram.
Народные новости вчера в 18:31
Здоровье

Четыре рецепта против увольнения врачей

В 1990-е годы, если считать по доле ВВП, государственные расходы на здравоохранение были ниже 3%.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол

Вырос отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия благодаря победе санкт-петербургского "Зенита" над "Бенфикой" из Лиссабона (3:1) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов увеличила свой отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА.
ProstoProSport вчера в 00:55
Хоккей

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» переиграть «Виннипег»

У победителей встречи голами отметились Марк Стаал (12-я минута), Артемий Панарин (21), Джейкоб Труба (27), Мика ЗИбанеджад (46), Бретт Хуаден (56) и Брендан Смит (60, ПВ), а у гостей две шайбы забросили Блейк Уилер (21, 27) и по одной – Марк Шайфли (18) и Кайл Коннор (43).
Вести.Ru вчера в 23:55
Происшествия

В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони

RT на русском вчера в 12:28
Общество

Дождливая и ветреная погода ждет сахалинцев в первые выходные октября

Первые октябрьские дни порадовали сахалинцев теплом, днём воздух прогревался до 18-24 . Но уже 3 октября осень напомнила о себе.
АСТВ вчера в 23:45
Общество

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления

Роскачество проверило лапшу быстрого приготовления и в 13 из проверенных марок обнаружило следы токсинов, однако их количество в большинстве случаев укладывается в нормы техрегламента.
ТАСС вчера в 01:15
Происшествия

В Туве нашли живым потерявшегося в тайге мальчика

РБК вчера в 03:18
Экономика

Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в Tele2 до 100%

Президент России Владимир Путин одобрил увеличение доли «Ростелекома» в ООО «Т2 РТК Холдинг», работающем под брендом Tele2, до 100% с 45%.
Известия вчера в 11:13
Экономика

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на бутылку водки (0,5 л), директор департамента по налоговой и таможенной политике Минфина Алексей Сазанов Окончательное решение насчет цены примет глава Минфина Антон Силуанов.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия

Россиянин расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой

В Томске мужчина расстрелял двух женщин в офисе и покончил с собой.
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика

Медведев отправил в отставку главу Росгидромета

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) Максима Яковенко, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости вчера в 10:23
Транспорт

Вице-премьер Юрий Трутнев раскритиковал ремонт дорог во Владивостоке

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев, проконтролировал идущий во Владивостоке ремонт дорог и раскритиковал администрацию города за неправильную трату федеральных средств.
Российская газета вчера в 02:18
Происшествия

Стала известна судьба украденных российской кассиршей миллионов рублей

Lenta.ru вчера в 05:33
Политика

Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме

Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Культура

Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая

Известный блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма, сообщает ТАСС.
Слово и Дело 02 октября в 16:09
Здоровье

В США из-за курения электронных сигарет умерли 18 человек

По меньшей мере 18 человек умерли в США, у 1080 были диагностированы легочные заболевания из-за курения электронных сигарет, или "вейпинга".
ТАСС вчера в 19:57
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