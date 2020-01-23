Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

Общество У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.

Политика ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Политика Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».

Политика Рост пенсий россиян закрепят в Конституции Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.

Политика Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».

Технологии В WhatsApp появилась тёмная тема Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.

Политика Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций «Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.

Политика Мишустин назначил нескольких замминистров Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.

Футбол Чемпион мира Подольски стал одноклубником Кудряшова Детали соглашения пока не разглашаются. 34-летний чемпион мира-2014 уже играл в Турции — в составе «Галатасарая» с 2015 по 2017 год.

Происшествия Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.