Политика
РИА НовостиПутин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
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Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Общество
У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей
Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
Политика
ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины
Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
Армия и оружие
Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе
Политика
Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании
Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Политика
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Футбол
«Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов за новые махинации
«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Политика
Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту
Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Финансы
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей
Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
Шоу-бизнес
«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой
Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
Гаджеты
Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны
Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
Технологии
В WhatsApp появилась тёмная тема
Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
Общество
Испанские города затопило морской пеной из-за шторма
Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций
«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Политика
Мишустин назначил нескольких замминистров
Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
Футбол
Чемпион мира Подольски стал одноклубником Кудряшова
Детали соглашения пока не разглашаются. 34-летний чемпион мира-2014 уже играл в Турции — в составе «Галатасарая» с 2015 по 2017 год.
Происшествия
Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали
Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Хоккей
«Авангард» отыгрался с 0:2, одолев «Сочи»
Армия и оружие
В Госдепе рассказали об инциденте с российским генералом в Сирии
Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына
Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
Армия и оружие
В Донбассе ликвидирован боевик ВСУ из Харьковской области
Кино
Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»
Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».