Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
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Путин рассказал о потрясшем его историческом факте о блокаде Ленинграда

Интерфакс07:03

Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

ТАСС08:13

Путин сообщил о потрясшем его факте в истории блокадного Ленинграда

РБК07:34

Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

RT на русском07:29

«Донорская гвардия» Ленинграда: забытый подвиг восхитил Путина

Московский Комсомолец13:18

Путин рассказал о поразившем его факте о блокадном Ленинграде

РИА Новости07:01

Путин рассказал о поразившем его факте о ленинградцах во время блокады

Rambler News Service06:57
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Политика

Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН

Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН.
Газета.Ru 09:11
Общество

У сестры Мишустина нашли недвижимость на миллиард рублей

Стало известно, что сестра нового главы российского правительства Михаила Мишустина Наталия Стенина владеет элитной недвижимостью сразу в нескольких районах Москвы.
ФедералПресс 01:42
Политика

ЕС временно приостановил ввоз мяса птицы с Украины

Евросоюз приостановил ввоз с Украины мясной продукции из птицы, сообщила 23 января пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).
REGNUM 08:01
Армия и оружие

Столтенберг сообщил о рекордном количестве военных США в Европе

Газета.Ru вчера в 03:33
Политика

Осужденная израильтянка Иссахар не стала просить Путина о помиловании

Осужденная за контрабанду гашиша израильтянка Наама Иссахар не стала просить президента России Владимира Путина о помиловании, сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 08:05
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Политика

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции

Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Lenta.ru 04:58
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости 11:20
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«Манчестер Сити» может быть исключён из Лиги чемпионов за новые нарушения финансового фэйр-плэй.
Metaratings 09:33
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

Газета.Ru 07:21
Политика

Организаторы удивились отказу Зеленского посетить форум по Холокосту

Отказ президента Украины Владимира Зеленского принять участие во Всемирном форуме памяти Холокоста вызывает недоумение, заявили в пресс-службе мемориального комплекса Яд Вашем, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 06:51
Финансы

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей

Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. Это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.
РИА Новости 13:10
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«Все, что касается Насти, это очень большая трагедия!»: Николай Цискаридзе высказался о Волочковой

Николай Цискаридзе уже давно знает Анастасию Волочкову и не скрывает, что их связывали приятельские отношения.
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Роскачество сопоставило дорогие и бюджетные смартфоны

Специалисты «Роскачества» установили, что бюджетные гаджеты могут составить реальную конкуренцию смартфонам известных брендов.
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Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Общество

Испанские города затопило морской пеной из-за шторма

Из-за шторма «Глория» испанские города накрыло метровым слоем морской пены. Об этом в среду, 22 января, пишет Daily Mail.
Известия вчера в 06:30
Экономика

Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК

Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
BFM.ru 11:18
Общество

ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис

«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
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Политика

Инициаторов «марша на Крым» предостерегли от провокаций

«Полный провал и крах политики «Меджлиса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», — сказал РИА Новости Умеров, усомнившись в том, что политические деятели с Украины будут в первых рядах марша.
REGNUM 01:15
Спорт

Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

ОГТРК Ямал-Регион 05:53
Политика

Мишустин назначил нескольких замминистров

Ранее сообщалось, что господин Мишустин назначил Дмитрия Пархоменко врио главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Максима Топилина — председателем правления ПФР.
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Чемпион мира Подольски стал одноклубником Кудряшова

Детали соглашения пока не разглашаются. 34-летний чемпион мира-2014 уже играл в Турции — в составе «Галатасарая» с 2015 по 2017 год.
Спорт-Экспресс 10:01
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Возгорание в кафе в центре Курска ликвидировали

Пожарные расчеты ликвидировали возгорание на площади около 800 кв. м, произошедшее в четверг вечером в одном из кафе, расположенных в центре Курска, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Джордж Мартин рассказал, почему по «Игре престолов» не сняли фильм

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Спецпредставитель Госдепа США по Сирии и связям с международной коалицией Джеймс Джеффри заявил, что между Россией и США действуют договоренности по предотвращению конфликтных ситуаций.
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Армия и оружие

В Донбассе ликвидирован боевик ВСУ из Харьковской области

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